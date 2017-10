Políticamente Incorrecto: Los Buenos, los Malos y los Desinformados

En honor al Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Sí somos mexicanos somos hermanos. Así que hoy les escribo hermanos para que nos pongamos a reflexionar en algo. Cuando nació nuestra patria fue porque nuestras diferencias nos separaban, y nos separaban tanto, porque unos se sentían con el derecho real de estar por encima de otros. Los peninsulares, los criollos, los mestizos, los indígenas y los negros no se consideraban hermanos, pero algunos valientes encontraron en sus diferencias la fortaleza para lograr independizarse de España.

Fundidos en un abrazo nos alzamos como pueblo independiente, empero esas diferencias de castas de antaño se transformaron en diferencias políticas. Entre hermanos entró el cuchillo y corrió la sangre y, por casi cien años nos matamos entre nosotros pues había quienes creían que su lógica política era superior a la del otro y por eso debía prevalecer. Fueron esas luchas estúpidas las que lograron que perdiéramos la mitad del territorio, fueron esas luchas y no Santa Anna. Fueron esas luchas las que mataron a Iturbide, las que tuvieron a Juárez huyendo y las que fusilaron a Ocampo.

Así como hoy hay voces que claman que necesitamos un dictador para enderezar el rumbo del país, en aquellos ayeres llegó Don Porfirio, y aún así, tras muchos años de gobierno, el hartazgo se acumuló y a balas se reconstruyó la historia de esta patria. Hoy llamamos héroes a quienes pelearon en la revolución. Hoy son compañeros de rotonda, de museo y mausoleo quienes, en pleno proceso revolucionario, se traicionaron entre hermanos de lucha, se mataron unos a otros para ser la cabeza de una nación que yacía navegando a la deriva. Y allí quedó Madero, allí quedó Villa, allí quedó Zapata y allí quedó Obregón, donde los héroes reposan, bajo tierra; hermanos de causa, enemigos de lucha.

Los últimos cien años tampoco han sido fáciles, la transición democrática y la vida institucional también tienen sus guerras. Las guerras ideológicas han sido fuertes, tan fuertes que han costado vidas. Una medida gubernamental, un reclamo y una bala, así transcurrió por momentos la historia de México en el siglo XX. Primero abatieron a los cristeros, después a los opositores políticos, en el 68 fueron estudiantes y al final del siglo magnicidios políticos. Así se forjó nuestro México, como un país donde pensar diferente cuesta la vida, pues tanto te mata un gobierno indolente como un pueblo intolerante.

Hoy veo con escepticismo y tristeza como de nuestra historia poco hemos aprendido. Seguimos peleándonos entre hermanos, nos seguimos matando, colgando y sepultando. Los hermanos que nacimos unidos nos separamos con etiquetas, por un lado los buenos, por otro los malos y por último los desinformados. Sin importar quién esté gobernando ni su ideología o partido, el que gobierna siempre es el malo, los que protestan contra éste, se quejan, marchan y se manifiestan siempre serán los buenos, y el resto del pueblo, que nos agarren confesados porque sea cual sea la opinión que omitamos, si va dirigida al grupo equivocado, vamos a ser los desinformados, los ignorantes, los maiceados.

Vamos dejándonos de sandeces y comencemos a entender que en esta tierra brava cabemos todos. Y es que esta patria es laica y está plural, no por casualidad sino porque ya bastante sangre ha corrido como para que no podamos entender que en esta tierra cabemos todos, criollos, mestizos, indígenas, negros y hasta peninsulares; cabemos centralistas y federalistas, liberales y conservadores, priistas, panistas, perredistas, verdes, movimentistas, encontristas, morenistas y novoalianzistas. Porque la grandeza de esta patria nunca ha sido cómo se impone una ideología a base de balas sobre otras, sino cómo a pesar de nuestras diferencias seguimos adelante.

Cuando creas que tienes la razón absoluta y el resto te parezca equivocado, duda de tu razonamiento. No hay buenos, tampoco malos, lo que hay son muchos desinformados. Porque no hay mayor sinrazón que querer tener la razón. Porque México es Estado y el Estado es territorio, pueblo y gobierno, todo junto. No somos herederos de la verdad, mucho menos dueños; el pueblo no es ignorante, ni se duerme o se despierta. El gobierno es tu fiel reflejo; cuando tengamos mejores ciudadanos tendremos mejores gobiernos. Un México mejor no es cuestión de partidos, ni de caudillos o ideologías, es de sentido común.

Sobran las razones para vivir por un país mejor, sobran los motivos para seguir luchando. Mientras nos quede garganta seguiremos gritando, mientras tengamos los puños nos sobrará el valor y siempre que la dignidad siga intacta, habrá una frente apuntando a las estrellas y un corazón que, por esta patria, jamás dejará de latir.

Esta nación está hecha de sueños, este pueblo es sangre de la sangre derramada por nuestros héroes, esta tierra es cuna de leyendas, estos mares se han cansado de llorar… pues es ingrato vivir para ser un héroe, pero es virtuoso ser hombres y mujeres de bien; el héroe acumula fracasos hasta su momento de gloria, y las mujeres y hombres de bien viven en virtud cada segundo de su vida. Y es que en esta patria todos se apuntan para ser mártires, para ser héroes y menos son los que viven para ser mujeres y hombres de bien, porque aunque eso sea mucho más difícil, esa es la clase de ciudadanos que necesita nuestro México.

