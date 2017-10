Golpe a la delincuencia

Durante meses se vivió en Manzanillo y Tecomán una ola de violencia que las autoridades municipales no pudieron detener; la arrogancia, no pedir ayuda al Gobierno del Estado y no coordinarse con las fuerzas armadas les salió muy caro a los alcaldes de esos municipios.

Pero después de solicitar la ayuda del Gobierno federal, luego de hacer su llegada efectivos de las fuerzas armadas del Ejército Nacional, se llevó a cabo la captura del líder del Cártel de Sinaloa en Jalisco y Colima, César Rafael “N”, alias El comandante Fierro.

Este sujeto, capturado por la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, era el responsable de la ola de violencia en Manzanillo y Tecomán, que tuvo aterrorizada a la población por mucho tiempo.

También tenía bajo su responsabilidad la distribución de estupefacientes, así como de los homicidios de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con quienes el de Sinaloa mantiene una violenta disputa en el occidente de México, el puerto de Manzanillo, entre los lugares importantes.

Y si bien la captura se hizo por parte de la AIC de la PGR, esto se debió a la información de inteligencia y a la coordinación que hubo con las autoridades de Colima, que en todo momento estuvo colaborando para la detención de este criminal.

Como bien lo dijo el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, con esta detención queda claro que el Gobierno del Estado no claudicará en el combate al crimen organizado.

