Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Reconfiguración financiera

Afortunadamente, a pesar de que el INE afirmara que sería ilegal, se está imponiendo el clamor popular, que exige que miles de millones programados para los partidos políticos se destinen a los damnificados por los terremotos: “No se está pidiendo que los partidos den su dinero, sino que nuestro dinero no se lo den a los partidos”; resulta absurdo que mientras para las elecciones del 2018 están programados $29,000’000,000.00 –veintinueve mil millones de pesos- (66 % más que en el 2012 que también hubo elecciones para Presidente), el Fondo Nacional para Damnificados sea de $40’490,000.00 –cuarenta millones cuatrocientos noventa mil pesos-.

Fui a conferencia del fundador y director general de Abundantia Training Alejandro Saracho Rosales: “Introducción a la Reconfiguración Financiera”, sobre finanzas personales, el autor del boletín “Modela a la Gente Rica” y del libro Reconfiguración Financiera, empezó diciendo que mientras estemos vivos, tenemos valor que agregar, y detalló cómo mejorar nuestras finanzas desde cuatro ángulos:

El Entorno Económico: monitorear ciclos económicos preparándonos en los años buenos para los que puedan venir malos, el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés –que han aumentado 10 veces desde el 2015-, los cambios fiscales en México y en EE. UU., el TLCAN, los niveles de desempleados y la Bolsa de Valores. Un diagnóstico de cómo estamos, a través de las siguientes preguntas: ¿ganas el doble de lo que gastas?, ¿sabes cuánto ganas al mes y le das seguimiento diario a tus gastos?, ¿manejas tu dinero en cuentas por áreas de tu vida?, ¿deduces todo lo que puedes?, ¿estás blindado para imprevistos por accidentes, invalidez, daños, vehículos, inmuebles y negocio?, ¿tienes inversiones (a diferencia de posesiones)? En cuanto a ubicación de recursos, ¿el valor de tus inversiones es mayor a los de tu casa más tu auto? Si tienes deudas, ¿lo que pagas al mes es menor al 30 % de tus ingresos?, ¿has comprado a crédito cosas que pierden o desaparece su valor con el tiempo?, ¿los rendimientos de tus inversiones son suficientemente altos para pagar tu estilo de vida? Configuración financiera: todos fuimos configurados por las cinco personas que más nos influenciaron cuando éramos niños: papá, mamá, abuelos, maestros, líderes religiosos, etc. Esa configuración más el dinero que generamos y menos el dinero que gastamos nos da los resultados financieros. La inflación erosiona los ingresos. Si no logras los resultados que deseas, es por tu configuración financiera. Reconfiguración Financiera: fuimos configurados de tres maneras: 1) Lo que escuchamos: el dinero no crece en árboles, cuesta trabajo ganar el dinero, ahorra parte de lo que ganas, o, el dinero va y viene, para eso son las tarjetas, debo gastar como mis hermanos; 2) Lo que yo modelé, influyendo cómo se gastaba el dinero en mi casa, si eran “gastadores” privilegiando el sentimiento de libertad, o ahorradores, buscando más bien protección; 3) Los eventos específicos que te dejaron marcado: ¿se quedaron sin dinero?, ¿los traicionaron?, ¿te dejaron por dinero?, ¿te ha sucedido lo mismo una y otra vez? Podemos hacer muchos esfuerzos externos, pero si queremos hacer un cambio que genere resultados, necesitamos trabajar desde nuestra configuración financiera que nos acompaña toda la vida.

Enfoca tu energía, que no debe dispersarse en muchos proyectos. Y si bien, el 80 % de los negocios no sobreviven tres años, muchos estudian cómo manejar su negocio, pero no cómo manejar sus finanzas personales. Debemos diferenciar claramente lo que gastamos incluyendo las posesiones que adquirimos –nuestra casa y coche-, de lo que invertimos, que es lo que genera intereses, rentas o utilidades. No puedes tener un estilo de vida ostentoso y al mismo tiempo construir riqueza. El verdadero propósito no debe ser hacer más, sino hacerme mejor, agregando valor a la vida de los demás.

Hasta la próxima semana.

ferfvelv@prodigy.net.mx

Comentarios