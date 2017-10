Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

GOBIERNO DE RESULTADOS. En el segundo informe de gobierno de Ignacio Peralta, rendido ante pleno de la soberanía popular que es el Congreso, quedó claro que la recuperación de la economía, del crédito y de la confianza social en el gobierno estatal son logros sustanciales que apuntan a que la recuperación de la economía está en marcha y así fue ponderado y reconocido por el titular de Hacienda, José Antonio Meade, representante el Ejecutivo nacional en su mensaje con muchas señales hacía el futuro, ya que se dice que será el candidato presidencial del PRI.

Ya lo están placeando por todos los estados y a buen entendedor pocas palabras. Por lo pronto, ya vimos que tiene una excelente relación con el gobernador Peralta, lo cual es bueno para el futuro de Colima en caso de que se concrete esta candidatura, y siempre y cuando el voto popular lo favorezca, ya que la elección será sumamente competida y desde hace 30 años hay incertidumbre democrática. Ergo, no se sabe el resultado de antemano como sucedía antes de 1988, cuando se produjo la caída del sistema y la oposición alegó fraude electoral con la llegada de Carlos Salinas a la Presidencia de la República. Vimos a un José Antonio Meade muy cuidadoso de las formas, sobrio, mesurado, por si acaso ya trae la candidatura presidencial en la bolsa, como se especula en los medios políticos que ya lo dan como un hecho.

Pero, en política no hay nada seguro y más vale esperar hasta el último momento, pues del plato a la boca se cae la sopa, para usar la expresión que, en su momento, usó López Portillo para advertir a Miguel de la Madrid que fuera discreto y todavía no le dijera a nadie del destape, esto en septiembre de 1981.

NICO Y FEDE. En el Congreso hubo muchos comentarios cuando la presidenta Chela Larios dijo que los diputados Federico Rangel y Nicolás Contreras serían designados como la comisión de cortesía para recibir en el recinto oficial al titular de Hacienda y al gobernador. Se soltaron los murmullos y ya los ven como prospectos a la Alcaldía de Colima. Por cierto que vimos a algunos actores panistas muy discretos, muy de capa caída. A excepción de Julia Jiménez, la nueva presidenta del PAN, y su fiel escudero Riult Rivera, quien se perfila como posible candidato del PAN a la presidencia municipal de Colima. Bien dice Vince Lombardi, nada como la victoria. En sus palabras: “ganar no es lo más importante, es lo único”.

El diputado panista Luis Ladino, al opinar sobre el informe, dijo que “tenemos a un gobernador ausente que nada tiene qué informar y quien no ha podido enderezar el barco. Es un circo montado a modo para su lucimiento personal. Las finanzas del estado están en números rojos”. En suma el diputado Ladino pintó un panorama desolador. O sea, no está satisfecho con este gobierno, todo es malo y nada le gusta. Al parecer no asimilan la derrota. Perder el congreso y ahora el partido debe ser duro para este grupo de panistas que comanda Jorge Luis Preciado.

Estas declaraciones se producen en el contexto de fuertes rumores sobre que será sustituido por Riult Rivera en la coordinación de la bancada panista en el Congreso del Estado.

