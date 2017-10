Nacido sin alas: La voz de los escombros

No era un martes cualquiera, eso era evidente desde que los primeros rayos del sol iluminaron el pavimento de la cosmopolita ciudad que aquel día detenía por un momento su vertiginosa rutina para ejecutar con normalidad los protocolos de protección civil que hacía tres décadas le había otorgado una sensación de seguridad y preparación. Apenas doce días habían transcurrido después del sismo que estremeció a la nación y que afectó principalmente a nuestros hermanos de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. La fragilidad de nuestro país ante los embates de la naturaleza aún contrastaba con la fortaleza de su gente ante la adversidad. No fue un martes cualquiera, fue el día en que los escombros hablaron.

Dos horas después de que se realizara el mega simulacro anual en la Ciudad de México, herencia de la tragedia que sacudió al país entero en 1985, un nuevo sismo de magnitud 7.1 azotó la capital mexicana desafiando cualquier probabilidad al acaecer el mismo día que hacía 32 años. Hogares colapsaron y vidas se perdieron, y en medio de la calamidad, los escombros pusieron en evidencia a los verdaderos culpables.

Es curioso cómo la desdicha exhibe sin discreción las virtudes y los defectos humanos; repartiendo aprendizajes indiscriminadamente. En 1985, la sociedad civil organizada superó al gobierno, puso en entredicho su capacidad para satisfacer las exigencias más inmediatas y colocó al ciudadano como protagonista del proceso de reconstrucción material y promoción de la cultura de protección civil. Ahora, el gobierno contaría con un presupuesto designado específicamente para cualquier contingencia; ahora, leyes y códigos de construcción se modificarían para garantizar que la amarga experiencia no fuera en vano. Hoy, por otro lado, los escombros han sido tajantes al revelar la identidad de su auténtico agresor: la corrupción inmobiliaria.

Favores mendigados entre constructoras y políticos a través de contratos gubernamentales de obra pública, consentimiento para construir en zonas prohibidas y aquiescencias para el empleo de materiales de pésima calidad pero de bajo costo. Anteposición de la decoración de interiores a remodelaciones estructurales omitidas en propiedades vendidas a precios exorbitantes, escudados falazmente por una progresiva oferta de servicios y espacios recreativos que incrementó la plusvalía de los bienes inmuebles.

Lo cierto es que las implicaciones de esta avaricia van mucho más allá de simples transgresiones a las políticas de planificación urbana, pues imposible me es plasmar en palabras el dolor provocado por las pérdidas humanas que pudieron haberse evitado.

Por si fuera poco, a esto se le debe agregar las proposiciones oportunistas de la clase política. Pasando de los 13 mil millones de pesos que recibirían el próximo año, a proponer una completa cancelación del financiamiento público de los partidos políticos; buscando apoyo en la legítima indignación ciudadana por sus despilfarros. Como si el problema fuera el hecho mismo de que los partidos reciban recursos públicos para el planteamiento de las ofertas electorales y no el monto exagerado y el uso inadecuado de los mismos. Como si la solución para salir de una cleptocracia sea entrar a una plutocracia que empodere a los poderes fácticos.

Dirigentes de los partidos: Consideren que gran parte de los mexicanos son pobres y un número superior desconfía de ustedes; es ilógico pensar que obtendrían sus recursos de las meras contribuciones de sus militantes. No hay que ver en la histeria ajena el escenario perfecto para el beneficio propio. Moderación y transparencia es lo que se demanda. Cíñanse a la austeridad, reduzcan significativamente el financiamiento y abran toda la información sobre ingresos y egresos de los partidos. Pero no institucionalicen vicios aún no resueltos.

Los escombros hablan, gritan. Pero su voz se pierde entre el incesante regateo de los oportunistas y el ensordecedor ladrido de los codiciosos. Escuchemos y aprendamos. De lo contrario, los próximos escombros que recojamos serán los de nuestra democracia.

