No permitiremos que se violente estudiantes: UTeM

Se continúa privilegiando el diálogo: Rector

Infoecos/Manzanillo

El rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM), Humberto Uribe Preciado, negó categóricamente que la Policía Estatal Preventiva que hace presencia en las afueras del plantel, haya agredido al alumnado que mantiene tomadas las instalaciones, sino que por el contrario, señaló que no se permitirá que se les violente; “nosotros cuidamos a nuestros estudiantes”, acotó.

En rueda de prensa, acompañado por docentes de la universidad, el rector sostuvo que en todo momento se continúa privilegiando el diálogo con los alumnos inconformes, así como la apertura para escuchar sus planteamientos y darles respuesta.

Puntualizó que se tratará de convencer a la juventud estudiantil y evitar los conflictos por todos los medios, ya que reconoció que se han dado conatos de violencia entre el grupo que no permite el acceso y los alumnos que desean tener sus clases regulares.

A pregunta expresa, Uribe Preciado sostuvo que el desacuerdo se mantiene debido a que el pasado 31 de agosto 13 maestras y maestros decidieron no firmar su contrato individual laboral por cuatrimestre, ya que es el proceso normal que siguen todas las universidades tecnológicas.

Detalló que luego de una antigüedad de cinco años, el profesorado ya puede concursar para obtener un contrato por tiempo indefinido; al respecto, indicó que 113 docentes lo firmaron y solo 13 no, quienes demandaron a la universidad; “están en su derecho y en su momento se acatará lo que la autoridad dictamine”.

El rector de la UTeM recordó que esto tiene antecedente desde el mes de diciembre del 2016, cuando la Contraloría del Estado hizo una auditoría a la universidad, y en la parte de recursos humanos observó que había algunos docentes que de acuerdo al reglamento de promoción y permanencia de la universidad, estaban en un nivel que de acuerdo a su perfil académico no les corresponde.

Añadió que la Contraloría ordena que se corrija esta situación, por ello surgen inconformidades por parte de los involucrados, ya que por norma tienen bajar el nivel en el que se encuentran, de acuerdo a lo que el reglamento establece.

En este sentido, Humberto Uribe sostuvo que estos maestros que, en su mayoría son del área de Mantenimiento, se han apoyado en estudiantes de esta misma carrera y comienzan a expresar inconformidades. Se trata de 13 maestros y entre 35 y 40 estudiantes, de un universo de 113 docentes y un alumnado de mil 250.

“Este no es un tema de estudiantes, es un tema laboral”, reiteró el titular de la UTeM.

Respecto a la renuncia que el alumnado pide, manifestó que en breve se reunirá el Consejo Universitario quienes analizarán si existen elementos que sustenten que no puede continuar al frente del plantel, por lo que en caso de ser así, acatará la decisión, solo si se juzga que “no he hecho bien las cosas”, porque hasta el momento no existe un soporte real, indicó.

Expuso que las secretarías General de Gobierno y de Educación a través de sus titulares, continúan abiertas al diálogo para resolver el conflicto y con ello evitar que se siga afectando al alumnado que desea las clases regulares, las cuales –dijo- se tendrán que reponer debido al impedimento para realizarlas.

Finalmente, el rector de la UTeM pidió cumplir con las reglas y quienes no estén conformes, hay formas de manifestarse, pero no invadiendo el derecho a la educación de sus demás compañeros.

