Políticamente Incorrecto: De círculos perfectos

Dicen los profetas cursis que nunca es tan oscuro sino antes del amanecer. El universo así parece mostrarnos a los seres humanos que los sistemas son polares, que oscilan entre polos opuestos, que los polos en las orillas se tocan y que el vaivén del péndulo es el que marca nuestros destinos. La polaridad cuando entendida puede ayudarnos a evitar el sufrimiento de la pérdida, pues el duelo es vivido antes del acontecimiento mismo.

Dicen los que saben que todo parte de un punto o de una línea. El punto es el absoluto, es el “yo”, mientras que la línea es la unión de dos puntos, es el “nosotros”. El círculo es un continuo, es un punto que se encuentra a sí mismo o un punto que sigue de forma constante a otro punto. Al final de cuentas, el continuo es absoluto, el círculo es perfecto. Así muchas civilizaciones veían al círculo como la figura perfecta. Pero qué pasa cuando el punto se cansa de encontrarse en sí mismo, cuando se cansa de encontrarse en el otro; entonces hablamos de buscarle la cuadratura al círculo o lo que es peor, de círculos imperfectos, de espirales.

Un círculo roto es un punto en continuos desvaríos, un punto que sigue pero que no encuentra su fin, un punto que no para y que va en dirección a una decadente espiral sin rumbo. A diferencia de los puntos que pueden ir en espirales infinitas, las personas nos desgastamos, sufrimos, lloramos, nos lamentamos y nos cansamos. Corremos como puntos infinitos en busca de una persona que nos atrape en sus brazos y ponga fin a la búsqueda de aquello que llamamos amor. Pero a veces el círculo perfecto se rompe, uno deja de correr o aquellos brazos nos dejan de atrapar. De pronto no están, de pronto no hay más. Y en nuestra desesperación corremos y corremos en dirección, hasta con geolocalización, al lugar en donde estaban aquellos brazos, que al no estar nos dejan caer en espiral.

Las espirales devoran nuestras energías y hacen estragos dentro de nuestro ser. Las historias inconclusas terminan por encontrarnos. Son como una herida abierta, sangrante, que antes que curarla decidimos ignorarla y esperar que todo pase. Puede que la herida sane con el tiempo, pero lo más seguro es que si no es cerrada de forma madura y consciente, es una herida presta a reabrirse al encuentro de miradas de los viejos amantes. Por eso debemos esforzarnos, por eso antes de entrar en un círculo debemos cerrar el que estamos por dejar.

De círculos perfectos brotan las historias más magnificas. Decir adiós, dejar atrás, puede ser tan duro y difícil como un sepelio mismo, pero de no hacerlo los sepultados somos nosotros. Y sí, la llaga duele, no hay cura indolora, pero golpes quitan chingadazos. Nos pasamos dando vueltas en círculos imperfectos esperando caer en brazos para ser salvados y la mayoría de veces nos encontramos con otros extraviados. Un círculo perfecto es un corazón sin ataduras, un alma libre y una consciencia plena. En el inicio estaba el punto y al final solo estará el punto. Nuestro círculo perfecto puede existir cuando logramos encontrarnos con el “yo”, pero qué mejor historia sería si aquel círculo perfecto nace de un “nosotros”.

