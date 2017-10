Desconoce la Federación al ajedrez colimote

Infoecos/Colima

Por existir irregularidades en los registros de dos clubes, y no haberse dado de alta en el Sired, la Federación Mexicana de Ajedrez desconoció a la Asociación Estatal de Colima, y nombró una comisión reorganizadora para que regularice al deporte-ciencia.

Lo anterior fue informado en rueda de prensa por quienes antes estaban en la dirigencia de esta disciplina, como Ignacio Larios Andrade, Gilberto Borjas García, Luis Javier Mateos Bernabé, Fernando Vázquez Martínez y Sócrates Hoyos Abundis.

Sin embargo, los antes citados no están de acuerdo con el proceder de la Federación, porque pusieron en la comisión reorganizadora a gente con la cual ellos no comulgan, y creen que no hay condiciones para que la nueva mesa directiva se realice de forma justa.

Larios Andrade señala que todo esto es una represalia contra Colima, porque no apoyaron que Marco Antonio Ramírez fuera presidente de la Federación Mexicana, y por eso le está poniendo trabas al deporte rodillón.

Agregaron que la reorganización quedó a cargo del jalisciense Sergio Muñoz, de Arturo Ali Ibarra, Eduardo Ríos Corona, César Carrasco Vega y Martha Romero Silva, sin embargo los quejosos no la aceptan, pues piensan que su verdadero deseo es quedar dentro de la mesa directiva.

Los ahí reunidos, que representan a los Clubes Colimate, Talentos Villa de Álvarez, Enrique, Loros, Manzanillo y Fourth Source, indicaron que seguirán trabajando a favor del deportista colimote, quienes seguirán participando en las competencias y dando resultados, como ha sido la constante.

Recordaron que el Ajedrez de Colima está bien posicionado a nivel nacional, sobre todo con el porteño Giovanni Bravo Sandoval, que fue campeón nacional escolar, campeón nacional de Olimpiada y Premio Estatal del Deporte 2014.

Comentarios