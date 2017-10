Perspectiva: Segundo Informe de Labores

Hace unos días, el señor gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, entregó su informe de labores al Congreso del Estado, en el cual expone el estado que guarda la administración a su cargo, destacando la reducción de la pobreza de muchos colimenses que han logrado sobrevivir a pesar de los dos desastrosos sexenios anteriores, en donde el dinero se volvió ojo de hormiga y no aparece hasta la fecha.

Hizo hincapié en la reducción de las enfermedades virales como el dengue que ha disminuido por la intervención oportuna del Sector Salud, pues ha sido un flagelo para la población, porque el año pasado se enfermó mucha gente de ese mal, juntamente con chikungunya, en donde se quiso tapar con el sol con un dedo, pero fue imposible por el número de pacientes que hubo en todos los hospitales y Centros de Salud.

En cuanto a la industria del turismo, el mandatario asegura que se recupera su potencial, pues esta actividad en Colima ha sido un bastión fundamental para el desarrollo de la entidad y ha crecido en un 31 por ciento. Los empresarios del ramo han puesto todo su empeño en el crecimiento, en virtud de que es un negocio y es fuente de empleos, por lo que la derrama económica es muy amplia.

En este segundo informe, el mandatario está obligado a hacer un análisis concienzudo de su gestión y una autocrítica a fondo de su administración. Cambiar lo que no le ha dado resultado y renovar los rubros que considere que ya les hace falta una sacudida; pero sobre todo, reforzar la seguridad pública que ha sido un reclamo generalizado por propios y extraños, y es una obligación de los tres órdenes de Gobierno atacar y atender esta exigencia.

En cuanto a sus funcionarios de confianza, el mandatario debe analizar el trabajo realizado por cada uno de ellos, y cambiar si es necesario, al o los que no estén dando el ancho. Sobre todo a los delgados, que en su momento respondieron a otros intereses; es tiempo de que el mandatario proponga a la gente de su confianza, para hacer frente a los retos de los próximos cuatro años, en donde haya una administración pujante, viendo siempre el desarrollo del estado. Felicidades Nacho.

RETAZO

De varios asuntos, dicen que van a hacer un estudio del tercer anillo periférico por los tres órdenes de Gobierno debido a tantos accidentes sucedidos ahí, no creo que sea suficiente, ya que, de origen, esa obra fue calificada por profesionales en ingeniera civil como mal hecha, solo un gasto fenomenal por parte del Gobierno del Estado de ese entonces, que regateó unos verdaderos dictámenes que necesitaba la obra para quedar bien. En las primeras lloviznas se inunda; sin cunetas para desagüe; sin los declives necesarios para evitar la acumulación de agua. En sí, necesitan hacerla nueva, si quieren que funcione. Nos costó un dineral, nunca se transparentó su costo real, en ese tiempo no había transparencia. ¿Pero qué estudios harán los tres órdenes de Gobierno a una obra inservible de origen? A la mejor son brujos, la desaparecen y la construyen en un dos por tres…si, como no… El informe de Nacho se vio plagado de políticos trasnochados que ocuparon puestos de elección popular y que muy poco hicieron par Colima. Ahora son los que adornan los eventos políticos priístas, como macetas trilladas que ya no lucen, por más agua que les riegue…los únicos hombres valiosos son: José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, mi alma máter, con orgullo, soy egresado de la Faculta de Derecho, y Cecilio Lepe Bautista, este líder sindical es un chingón en el desarrollo del puerto de Manzanillo… Ojalá tenga el tiempo suficiente para investigar el mero fondo de la inconformidad del magisterio colimense. Para el que esto escribe, hay algo más que no sale a la luz pública… Se está llegando el tiempo para que los presidentes municipales que deseen reelegirse vayan preparando el camino para volver a competir, primero, dentro de su partido y después, ya con la venia de sus dirigentes, ante los votantes, que son los que calificarán el trabajo hecho, y si lo hicieron bien, recibirán el apoyo de la ciudadanía… Antes de cerrar mi trabajo, cómo se nota que en Villa de Álvarez hacen falta colectores pluviales, ahora fue la calle Ayuntamiento. Es todo por hoy.

