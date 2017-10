Sociedad del Conocimiento: Día del Docente

Hoy se cumplen 23 años por el “Día Mundial del Docente”, fecha proclamada por la UNESCO, organismo de la ONU, que expresa la necesidad que existan apoyos a los docentes, al tiempo de establecer objetivos de desarrollo sostenible, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

En realidad algunos países la iniciaron desde hace 51 años. En México desde el gobierno de Venustiano Carranza en 1919: 15 de mayo. En el país, ha ido cobrando vigencia desde hace una década, debido a que el SNTE la retoma para recordar sus conquistas sindicales. En Colima, los profesores cumplen 24 días en espera a respuestas.

El lema del Día del Docente 2017 es: “Enseñar en libertad, empoderar a los docentes”, situación que la SEP y el gobierno federal debieran de evaluarse, sobre la libertad de cátedra y el empoderamiento de sus profesores en la República Mexicana, el señalamiento puntual sería reprobados.

El rol de los maestros es reconocido por tirios y troyanos como fundamental para la educación en cualquier país. En México han sido el mecanismo por el cual el gobierno hace llegar sus políticas y programas. Miles de profesores, durante los procesos electorales participan y está registrado que el magisterio con su trabajo, son un factor de éxito. Inclusive no hay partido a nivel local que no tenga entre su militancia, cuadro político, estructura o como operador a un maestro.

De acuerdo a lo establecido en la Agenda de Educación 2030, de la ONU, los educadores deben tener las competencias necesaria al momento de ser contratados y renumerados de forma adecuada, recibir una buena formación, estar profesionalmente calificados, encontrarse motivados y recibir apoyo dentro del sistemas, dotarlos de recursos eficaces, y bien administrados, ya que de los maestros depende lograr una educación de calidad.

Un Estado que no valora sus maestros, es un gobierno que no tiene la magnitud del cambio y de la transformación, que desea seguir, manteniendo su statu quo, sobre la ignorancia y el fanatismo de la población y a costa del sufrimiento de generaciones. Más la historia y los ciudadanos, tienen memoria y en su momentos cada quien será juzgado.

DULCE TRADICIÓN VILLALVARENSE

“Padrino mis empanadas”, frase popular entre los colimenses, en los primeros días de octubre (1-6), de cada año, para pedir un pan dulce que es repartido el 4 de octubre (Día de San Francisco de Asís). Tradición del municipio de Villa de Álvarez.

No tenemos el dato exacto de cuántos establecimientos estuvieron desde el domingo en el jardín principal (Independencia) en Villa de Álvarez y sus alrededores, lo cierto, es que este año, como los anteriores, la tradición fue vivida con la misma efervescencia, aunque no tengamos preciso, ni el día, ni el por qué.

Sobre su origen, los comerciantes precisan que tiene más de 300 años, agregan que el lema por sí mismo habla: “Padrino mis empanadas”, producto de que luego de bautizar a un niño, el “padrino” regalaba grandes cantidades de empanadas. Otros manifiestan, que fueron los frailes franciscanos que promovían el oficio de panaderos quienes alentaron la tradición.

La costumbre era dar una empanada de leche, posteriormente fue de leche y coco, en la actualidad se ofertan, además de las anteriores, de cajeta, chocolate, camote, piña y fresa. Inclusive desde el año pasado se incluye premiar la empanada más grande.

Para despedirme. Tensar demasiado la cuerda, no es sano para nadie ¿Midiendo fuerza? Señalan los estrategas políticos: tampoco. A los trabajadores del Gobierno del Estado, Fonacot no les presta, derivado que la dirección encargada de la administración del gobernador no ha hecho llegar la firma electrónica, lamentable, la lentitud. Solamente, quienes viven en el olimpo no valoran el trabajo de los docentes en la vida de cualquier sociedad. Maestros felicidades en su día por parte de Ecos de la Costa.

