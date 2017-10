El Tri Sub-17 enfrentará a Irak, Inglaterra y Chile

La Selección Mexicana Sub-17 ya está en la India, sede de la Copa Mundial de la FIFA del 6 al 28 de octubre. Los 21 jugadores y el cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Mario Arteaga, arribaron ayer a Calcuta, primera sede de la justa mundialista para los mexicanos que debutarán el próximo domingo 8 de octubre ante Irak.

Después de haber estado en Málaga realizando su gira final de preparación, el conjunto nacional emprendió su viaje con una primera parada en Madrid. Tras pasar una noche en la capital española, el equipo tomó el martes, por la noche, un vuelo a Delhi, para después conectar a Calcuta.

La sede anfitriona recibió al Tri Sub-17 de una forma muy especial; desde el aeropuerto, el recibimiento fue muy cálido y acogedor, con danzas y música típica, le abrieron los brazos al conjunto azteca.

Una vez llegando al hotel de concentración, la bienvenida continuó con baile y música, así como con la partida de un pastel conmemorativo de la Copa del Mundo.

Calendario de partidos de México Sub-17 en el Grupo F: domingo 8 de octubre de 2017: Irak vs. México, 09:30 hrs. (centro de México); miércoles 11 de octubre de 2017: Inglaterra vs. México, 06:30 hrs. (centro de México), y el sábado 14 de octubre de 2017: México vs. Chile, 09:30 hrs. (centro de México).

