Congreso del Estado dio la espalda a Tecomán, acusa Salvador Ochoa

Diputados negaron la solicitud de un crédito por 10 millones de pesos

Infoecos/Tecomán

El secretario del Ayuntamiento, Salvador Ochoa Romero, lamentó que el Congreso del Estado, particularmente la fracción del PRI y la Comisión de Hacienda que preside el tecomense Santiago Chávez, le diera la espalda a Tecomán al negar el recurso para comprar camiones para la recolección de basura, contenedores y la urbanización de un nuevo panteón.

Explicó que desde antes de someterlo a votación, la Comisión de Hacienda del Congreso había anticipado que negaría el préstamo por 10 millones de pesos que solicitó al Ayuntamiento de Tecomán, mismo que previamente fue aprobado por el Honorable Cabildo de Tecomán, a fin de llevar a cabo obras en beneficio del municipio.

A pregunta expresa sobre qué se tenía contemplado comprar con el crédito de 10 millones de pesos, dijo que “se buscaba la compra de camiones recolectores de basura, contenedores, embellecimiento de una parte del centro histórico, así como el panteón municipal que ya ha terminado su vida útil y que desgraciadamente hoy le tenemos que decir a los tecomenses que ya no contaremos con ese espacio.”

Se dijo preocupado porque la situación será complicada toda vez que el panteón actual ya no tiene vida útil, “no le podemos decir a la gente que sepulten a sus difuntos en el patio de su casa, en el jardín, en el campo de futbol o en algún parque.”

El servicio de panteón lo debe prestar el Ayuntamiento por obligación constitucional, no obstante, enfatizó, “el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso y los diputados priistas han dicho que no, este hecho resulta incongruente –añadió- puesto que ante el Cabildo de Tecomán, los regidores de Acción Nacional y los regidores el PRI votaron a favor de ese préstamo.”

Dejó en claro que el argumento del diputado sobre la capacidad de endeudamiento de la Comuna no es válido, puesto que el pago se iba a realizar antes de terminar la presente administración con participaciones federales, “lo que quiere decir que no iba a causar una afectación a los servicios públicos y a la vida normal y las labores del Ayuntamiento de Tecomán.

“No tiene que ver la capacidad de endeudamiento del municipio porque no se pagaría con el gasto corriente y después de todo sería con participaciones federales y antes de terminar la administración estaría cubierto.”

Ochoa Romero recordó la incongruencia del diputado al negar los recursos para un panteón que él mismo, como oficial mayor, arrancó en la pasada administración, del que incluso vendió terrenos “en aquel momento, esa administración municipal vendió algunos terrenos de ese nuevo panteón que está prometido a los tecomenses, es decir, vendieron espacios a ciudadanos que de buena fe los compraron y que ahora, pregunto: ¿qué les va a decir la administración actual? ‘Señores, los que les vendieron no aprobaron el crédito para continuar con esa obra y para urbanizar ese espacio que usted compró’, actualmente el terreno donde se va a hacer el panteón y desde que lo compró, es una limonera”.

El funcionario explicó que el terreno del nuevo panteón es rústico aun lo que lleva a que los compradores se sientan defraudados por el Ayuntamiento, “se les vendió en una administración algo que no existía, porque incluso en esta administración que encabeza José Guadalupe García Negrete realizó la compra de la segunda parte del terreno con recursos del fondo metropolitano y ésta era el inicio de la primera etapa para empezar a hacer la barda perimetral y de ahí continuar el desarrollo del panteón”.

Pidió que ahora el mismo diputado, antes oficial mayor, sea quien diga cómo explicarles a esos ciudadanos que compraron terrenos en el panteón en la pasada administración, que fue solamente un sueño porque actualmente se le acaba de decir a Tecomán que no hay crédito, que no se le da ese préstamo y no se podrá hacer el desarrollo de esa obra.

El recurso también se fue y no se tendrá la compra de más contenedores, ni de camiones compactadores de basura, no obstante, el secretario de la Comuna enfatizó que el alcalde José Guadalupe García Negrete buscará más alternativas: “Aunque esa puerta se ha cerrado, el presidente municipal seguirá tocando nuevas puertas, buscando y gestionando recursos para Tecomán, en beneficio de todos los tecomenses.”

