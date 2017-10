En pocos minutos…

CHARROS CAE ANTE TOMATEROS EN NOCHISTLÁN

La pretemporada de los Charros de Jalisco sigue en marcha y en esta ocasión la novena albiazul visitó tierras zacatecanas para medirse a los Tomateros de Culiacán, quienes se adueñaron de un reñido duelo para dejar sin oportunidad a los jaliscienses por pizarra de cuatro carreras a dos.

Apenas en el primer rollo, los de Jalisco fueron sorprendidos por dos carreras de la novena culichi. Marco Guzmán se encargó de sacar la pelota del estadio para adelantar a los sinaloenses.

Jalisco acortó ventaja en el cierre del mismo episodio y con la misma fórmula. Amadeo Zazueta se fue para la calle en solitario y de esta manera hizo que los Charros aparecieran en la pizarra.

Fue en los capítulos cinco y seis cuando los Tomateros volvieron a hacer de las suyas con cuadrangulares de Joey Meneses y el propio Guzmán.

LIGA MX REVELA FECHA Y HORARIOS DE LA JORNADA 10

La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios de la jornada 10, la cual tuvo que ser reprogramada tras el sismo que sacudió a varias ciudades de México.

Los partidos de la décima fecha del campeonato se realizarán el martes 17 y miércoles 18 de octubre.

La J10 dará inicio a las 20:00 hrs. con los partidos entre Lobos BUAP vs Xolos y Querétaro vs Cruz Azul. El mismo día se jugarán el Tigres vs Veracruz a las 20:45 hrs., el Pumas vs León a las 21:00 hrs., y el Atlas vs Monarcas a las 21:30 hrs.

El miércoles la fecha arrancará a las 19:00 hrs. con el Santos vs Necaxa y le seguirán el Pachuca vs Toluca a las 19:06 hrs., el Puebla vs Monterrey a las 21:00 hrs., y cerrará con el clásico nacional entre América y Chivas a las 21:00 hrs.

EXJUGADORES DE CHIVAS SUFREN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO

Los exjugadores de Chivas, Manolo Martínez y Héctor Pirata Castro, tuvieron un percance automovilístico en las calles de Zapopan.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos futbolistas se encontraban en aparente estado de ebriedad abordo de la camioneta de Castro, quien perdió el control del vehículo y se estrelló contra el muro de contención, para después volcar.

Paramédicos indicaron que ninguno de los exjugadores resultó con heridas graves, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital.

Tanto Castro como Martínez permanecieron en el lugar hasta que la camioneta en la que viajaban fue retirada por una grúa.

