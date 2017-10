JIPS reduce mil mdp de deuda pública

De todos los gobernadores de Colima, soy el que más y mejores relaciones ha tenido con la política nacional: JIPS

Conflictos y disputas, se resolverán con la ley en la mano

Infoecos/Colima

Tras reconocer el profesionalismo y el trabajo periodístico objetivo que realiza el Ecos de la Costa, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez indicó que los conceptos de honestidad, transparencia, eficiencia y cumplimiento destacan en su administración, aspectos que estuvieron ausentes en el anterior gobierno de Mario Anguiano.

Indicó que más allá de cualquier comparativa, lo importante es la percepción de los colimenses, “dar respuestas, y que el gobierno sea eficaz, pero sobre todo transparente y eficiente en el uso de los recursos públicos. Así lo hemos demostrado en los hechos, así se ha reconocido y así lo seguiremos haciendo”.

En entrevista con el director de Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, el mandatario estatal describió la crítica situación de las finanzas públicas en las que se encontraba el Gobierno del Estado, condición que ha ido mejorando progresivamente, pero que aún no se estabiliza de manera total.

REDUCCIÓN DE DEUDA Y SANIDAD EN LAS FINANZAS PÚBLICAS

En julio del 2015, recordó el gobernador, se incumplieron los pagos de un vencimiento de deuda, la calificación crediticia se colapsa a default; en agosto del 2015, para generar liquidez, frente a los pagos y la emergencia, el Gobierno del Estado se ve en la necesidad de hacer un recorte importante de nómina.

Aunado a eso, explica Ignacio Peralta, en los últimos meses de ese año entra en un proceso de autorización de crédito con montos muy fuertes, que finalmente no se logran porque se interponen controversias constitucionales.

“No se estaban pagando las quincenas de los trabajadores, hubo atraso de becas para estudiantes, como las de movilidad y manutención; se tenía un periodo similar, de casi dos años de atraso a pensiones de adultos mayores. Por supuesto, incumplimientos muy fuertes a programas federales que el gobierno federal aporta una parte y el gobierno estatal otra”.

Señaló, en ese sentido que si el Gobierno del Estado no aporta, entonces no solamente se tiene que reponer la parte federal sino que además los programas no se realizan.

“Teníamos una deuda registrada entre 2 mil 500 millones de pesos, como deuda no bancaria. No se le debía a bancos; se le debía a sindicatos, a proveedores, a gobierno federal, etcétera. Esa era la situación que prevalecía al concluir la administración anterior”.

Ignacio Peralta expuso que a pesar de este difícil y complejo escenario financiero, las finanzas públicas se han ido recuperando. “De entrada ya recuperamos el grado de inversión en las dos calificadoras más prestigiadas, que son HR Ratings y Fitch; se está habilitando el crédito; ya hay interés de prestarnos porque tenemos grado de inversión; ya se redujo los pasivos no bancarios en cerca de mil millones de pesos, de los 2 mil 500.

Precisó que el pasivo no bancario más importante que se liquidó fue con la Universidad de Colima. Aseguró que están regularizados los pagos de las nóminas, así como el de las pensiones y de las becas. Además de que actualmente se está en un proceso de reestructura de la deuda del Gobierno del Estado para generar mejores condiciones de liquidez.

“Hemos resuelto muchos temas, impulsando el campo, la educación, la salud, y todo esto con unas finanzas públicas que están reestructurándose y que están logrando equilibrios, convirtiéndose en la base para impulsar otras políticas públicas”.

El gobernador puntualizó que las finanzas públicas están en un proceso de consolidación. “Ha habido ajustes estructural. Estamos muchísimo mejor de como empezó la administración, por la situación que prevalecía en finanzas públicas. Decir que sin finanzas públicas sanas, no puedes construir escuelas, no puedes echar andar hospitales, no puedes pagar becas.

Aseguró que era necesario, primero, una mayor sanidad en las finanzas públicas para pensar en otro tipo de políticas públicas. Y adelantó que lo que sigue (gracias a que todos los semáforos financieros están en verde y de que Colima es de los cinco estados que cumplen al cien por ciento las mejores prácticas del manejo financiero) es la reestructura de la deuda.

“Sobre todo de un crédito de 632 millones de pesos, que fue uno de los créditos a corto plazo que se contrató por la administración anterior; estamos hablando de agosto del 2015, y que se contrató para pagar los vencimientos del mes previo, de julio del 2015 que vencieron sin pagarse y que eran necesarios pagarse para darle viabilidad al estado”.

El gobernador explicó que este crédito no pasó por el Congreso, porque era de corto plazo y tenía que vencer dentro del mismo periodo fiscal. “A mí se me informó y yo pedí una condición, en el sentido de que el vencimiento del crédito contratado en agosto fuera a más tardar el 31 de octubre, que era el último día de la administración anterior”.

Ignacio Peralta indicó que ese acuerdo se incumple y la contratación se hace con vencimiento a diciembre. “Después de la anulación, le tronó ese crédito a la administración interina y en realidad, cómo estaba controvertido ese crédito en la Suprema Corte y no estaba registrado por Hacienda, en realidad no se pudo reestructurar”.

Detalló que este crédito mal diseñado generó impactos muy fuertes en la liquidez del estado. “No está costando mucho dinero. Es un crédito muy caro. Llevamos un año y medio en puros intereses, básicamente, como cien millones de pesos. Y esto es un daño al erario, una afectación a los colimenses, porque con ese dinero pudiéramos haber hecho muchísimas obras y resolver muchísimos problemas”.

Peralta Sánchez puntualizó que lo que se busca es no solamente arreglar este crédito para que sea un crédito de mercado, sino bajarle el costo y reestructurarlo, de esa forma se hace un portafolio crediticio que sea viable y que no tenga impacto en liquidez.

MÉXICO DEBE DEBATIR POSIBILIDAD DE LEGALIZAR DROGAS

Cuestionado sobre la pertinencia de legalizar las drogas para cambiar el enfoque en la lucha contra el narcotráfico, el gobernador precisó que el problema de la seguridad debe ser resuelto de manera integral.

“No solamente debatir con seriedad si se van a legalizar o no algunas drogas o algunas sustancias, como ha sucedido en Estados Unidos, donde la marihuana es legal en muchos estados de la Unión Americana. Ese es un tema y creo que es sumamente interesante, que como país hagamos un debate y un análisis serio sobre esa posibilidad”.

Sin embargo, aclaró que legalizar las drogas es solo una arista. “El tema de la seguridad, como lo dije, requiere de soluciones integrales. Es de una enorme complejidad. En Colima no tenemos fuentes fundamentales de violencia, sobre todo en materia de delincuencia organizada”.

Ignacio Peralta explicó que los actos de violencia se operan o deciden desde afuera del estado y que inciden en los indicadores de la entidad, pues hay un incremento en el consumo de drogas y también está la ruta del trasiego de drogas, principalmente en Manzanillo.

Asimismo, se tiene la vecindad con el estado de Michoacán y la posición estratégica de Tecomán en ese sentido. “Qué más se tiene que hacer, además de debatir con seriedad el tema de legalizar algunas sustancias de esa naturaleza, pues ver qué está pasando con el Nuevo Sistema de Justicia Penal y cómo perfeccionarlo”.

Lamentó, asimismo, la degradación del tejido social, por lo que es importante que se regenere para que las familias estén de nueva cuenta integradas. “Hay un descuido de los padres hacia los hijos, y muchas veces es cuando los hijos caen en las drogas o en actos delictivos”.

Reconoció que se requieren arreglar muchos temas de política pública. “Necesitamos más presupuesto para seguridad, necesitamos definir qué va pasar con las policías municipales, si va haber mando único o mando mixto; necesitamos definir qué vamos hacer con las fuerzas armadas de nuestro país, con una Ley de Seguridad Interior, que no se ven condiciones políticas en el Congreso de la Unión para que se pueda debatir y aprobar una propuesta tan importante, que le permita un marco de actuación a las fuerzas armadas de México”.

De esa forma, explica el gobernador, se tendrá una mayor contundencia en la actuación del Ejército y la Marina en actos relacionados con la seguridad pública. “No hemos concluido el debate para definir si estamos viviendo un problema de seguridad nacional o un problema de seguridad pública, y si es un problema de seguridad pública, para que las fuerzas armadas intervengan, requieren de un marco de actuación adecuado”.

Ignacio Peralta aseguró que desde cuando era alcalde de la capital apoyaba el Mando Único, pues el actual esquema no ha funcionado, ya que los municipios no trabajan en materia de seguridad, principalmente en relación a los delitos de alto impacto.

“El Mando Mixto va a generar confusión. No está clara cuál es la línea de mando ni las atribuciones y responsabilidades de cada orden de gobierno. En ese sentido, una policía única estatal me parece que es la solución”.

EN PUERTA, EL ARRANQUE DEL C5

El gobernador informó que la construcción del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5) está condicionado al pago de la contraparte federal, por lo que hasta que se tengan seguros esos recursos, se iniciará la construcción de esta infraestructura de seguridad pública que fortalece el trabajo de inteligencia en la Policía.

“El martes de esta semana estuve con el subsecretario Galindo y todo parece indicar que ya se va a cumplir esa aportación. Estamos afinando los detalles, pero en caso de que efectivamente se dé esa aportación, estaríamos ya en condiciones de firmar, muy pronto, el arranque de C5”.

Referente a la profesionalización de los cuerpos policiacos, el gobernador expuso qué se requiere mejorar las percepciones de los elementos de seguridad pública y que tengan mejores condiciones laborales; optimizar, también sus niveles educativos, así como el adiestramiento policiaco.

“Se utilizan básicamente dos estrategias. La primera es la propia Academia de Policía y la segunda es la contratación de cursos externos que están recibiendo los policías y que es parte de su currículo y su entrenamiento”.

POSIBLES CANDIDATOS DENTRO DEL GABINETE

Ignacio Peralta consideró que el PRI tendrá que definir cuáles son las mejores cartas y mejores cuadros o proyectos políticos para abanderar las causas electorales el próximo 2018, cuando se compita en el estado por alcaldías, diputaciones locales y federales, así como por el Senado.

“Creo que el partido buscará los mejores cuadros. Y si un cuadro, en este momento es colaborador del Gobierno del Estado, pues se analizará con mucha seriedad la posibilidad de que deje las responsabilidades administrativas para que se sume al esfuerzo electoral que va hacer el partido el próximo año”.

Aclaró que en este momento no se toman las decisiones. “No se les prohíbe, pero tampoco se les da la carta abierta. Es decir: por ningún motivo deben de descuidar su responsabilidad, bajo cualquier orden de la estructura laboral del Gobierno de Estado”.

Peralta Sánchez afirmó que si “alguien se la quiere jugar y dice ‘yo quiero ser candidato’, y necesita trabajar en la calle, entonces que me presente su renuncia y que se vaya a trabajar en la calle. Eso tampoco es garantía, en este momento, de que sí va hacer el candidato. Él o ella tendrán que crecer y ya veremos qué procedimiento hace el partido, que auscultación, encuesta o qué elementos tomará para las definiciones finales”.

VIAJES A MÉXICO, FUNDAMENTALES PARA CONSEGUIR APOYOS

El gobernador expuso que los viajes que realiza a la Ciudad de México generan beneficios tangibles para la población, pues es a través de estas gestiones no solo trae recursos financieros para obras, sino que también consigue apoyos que mejoran las políticas públicas.

En ese sentido, derivado de las reuniones con el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, se logró que vinieran al estado dos regimientos, lo que contribuyó a que se fuera disminuyendo, paulatinamente, el número de ejecuciones en los últimos tres meses.

“Soy de la época moderna, el gobernador que más y mejores relaciones tiene con la política a nivel nacional, principalmente en el centro del país, porque estudié en la Ciudad de México, viví ahí muchos años, trabajé en el Banco de México y fui subsecretario”.

Indicó que eso le demanda mucho tiempo, el cual debe traducirse en beneficio para los colimenses. Ignacio Peralta recordó que el país está centralizado y que todos los temas relevantes se toman en la Ciudad de México.

“Si no vamos a la Ciudad de México a tocar puertas y a pedir recursos, simplemente no habría dinero en Colima”.

CONFLICTO MAGISTERIAL SE RESOLVERÁ CON LA LEY EN LA MANO

En relación a las protestas y tomas de edificios públicos por parte de integrantes del SNTE 6 y 39, el gobernador aseguró que esta problemática se solucionará con la ley en la mano.

“Es un tema de legalidad. No es un tema de caprichos, de estilos o de cuestiones personales. Es un tema de legalidad. Los maestros están exigiendo que se les respeten algunas cuestiones de carácter laboral, a la que ellos tienen derecho, pero que observan y manifiestan que se les han violado algunas situaciones de carácter legal o normativas”.

Indicó que esto se debe investigar, porque en caso de que así sea se tendrá que remediar o, si no es así, “llegar a un acuerdo con los maestros, en el sentido de que están haciendo posicionamiento en los cuales no tienen la razón jurídica. Es un tema que se va a resolver con la ley en la mano”.

Ignacio Peralta reconoció que el magisterio ha sido un aliado de su gobierno y que se han conducido con civilidad política, además de que no han afectado la política pública educativa ni tampoco es una posición de los docentes afectarla.

Aclaró que las exigencias del magisterio se circunscriben en dos aspectos: adeudos generados por la administración anterior durante el 2014 y 2015, así como cuestiones relativas a la interpretación de la ley.

“El SNTE ha sido muy claro de que no les interesa ni siquiera tener influencia en la Secretaría de Educación. No les interesa imponer al secretario, ni controlar al secretario ni nada. Quieren respeto a sus derechos y básicamente es lo que están solicitando. Yo les agradezco que su manifestación, a la cual tienen derecho constitucional, no esté afectando la política pública, y esa parte es fundamental”.

El gobernador aseguró que una parte estrictamente sindical no tiene porqué generar una afectación en las niñas y niños que van a clases. “Yo no tengo ninguna duda de que lo vamos a resolver, y lo vamos a resolver de una manera satisfactoria a las demandas y reclamos del SNTE”.

LOGROS EN ESTE SEGUNDO AÑO

Ignacio Peralta destacó que en materia administrativa, se implementaron los decretos de austeridad, a través de los cuales se ha logrado generar una gran cantidad de recursos, lo que ha permitido sanear financieramente al estado.

“En la parte educativa, mencionaría los uniformes escolares, que son más de 60 mil para estudiantes de preescolar y primaria, y la idea es irnos a toda educación básica. También entregamos útiles escolares a todas las escuelas y todos los alumnos. Hemos gestionado más de 700 millones de pesos en infraestructura educativa en los últimos dos años y tenemos más de 500 acciones en escuelas”.

Agregó que en desarrollo social resaltó el programa de autopensión y compromiso, el cual apoyaba a un grupo población que no tiene seguridad social, que son los adultos mayores de entre 60 y 64 años, cuenten con una pensión y, de esa forma, se reduce la pobreza y se mejora el bienestar social.

Peralta Sánchez destacó que en el campo se han invertido una gran cantidad de recursos, tanto en tractores, fertilizantes, en apoyos a programas, en concurrencia. “Somos el estado, que a nivel nacional, porcentualmente hablando, estamos aportando una mayor cantidad de recursos en relación a la aportación federal”.

En ese sentido, indicó que en riego tecnificado hay más hectáreas, por lo que aumenta su nivel de producción. “En poco más de año y medio hemos logrado más de 7 mil hectáreas adicionales en riesgo tecnificado. Había 30 mil y ahora llevamos 37 mil, lo que quiere decir que en año y medio logramos 7 mil, cuando en toda la historia se han logrado 30 mil”.

Confió en que esta cantidad de hectáreas tecnificadas se multiplique, pues la meta es llegar a las 70 mil hectáreas con riego tecnificado, lo que impactará positivamente en la producción del campo.

En materia de salud, el gobernador adelantó que se está a punto de arrancar el hospital materno infantil. “Ya nomás nos falta que hacienda nos transfiera el recurso para pagar 50 plazas del convenio. Nosotros vamos a pagar cien plazas y con eso vamos a echar a andar el materno infantil, que es un compromiso presidencial”.

Destacó que los casos de chikungunya, dengue y zika disminuyeron significativamente, cuando anteriormente se tenían verdaderas epidemias en el estado. En obras, aclaró, se tienen una gran cantidad de andadores peatonales, rehabilitación de carreteras estales, la calzada Galván, La Campana, el boulevard Rodolfo Chávez Carrillo en Coquimatlán.

En espacios deportivos, destacó la Unidad Deportiva Morelos, donde se han invertido casi cien millones de pesos, lo que implica una renovación total, además del rescate de canchas y espacios deportivos en las colonias y barrios del estado.

“En turismo también tenemos muy buenos indicadores. Ha crecido la derrama económica, la afluencia, la ocupación, las inversiones y los eventos de promoción como la fórmula uno, el Festival Manzanillo Life, el Campeonato Nacional de Motocross y el tema del Raleigh Colima, que ya va a venir en próximas semanas”.

Finalmente, Ignacio Peralta expuso que el Gobierno del Estado va redefiniendo su rumbo, pues de encontrarse en condiciones moribundas ya se encuentra fuera de peligro y ahora comienza una recuperación, así como a proyectar un rumbo de hacia donde queremos ir los colimenses.

Comentarios