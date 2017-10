Camino Real

A Yulenny Cortés, alcaldesa de Villa de Álvarez, le ha ido de la patada en los últimos días. La causa: sus constantes y resonantes pifias y barbaridades. El diputado Héctor Magaña propuso un Acuerdo para hacerla comparecer ante el Congreso a que informe sobre la causa, razón o circunstancia de los daños a la obra de asfaltado de la avenida Ayuntamiento en la conurbada y pozolera localidad, que se levantó espectacularmente con la lluvia del martes 3 de octubre. La propuesta fue aprobada y la alcaldesa tendrá que decir a los diputados por qué, a poco de haber sido inaugurada, con una simple precipitación pluvial de mediana intensidad, la cinta asfáltica se levantó como las faldas de las muchachas ante un impertinente ventarrón, las muchachas de antes, digo, porque las de ahora usan el pantalón bien untado para que no haya necesidad de que un aironazo las exhiba, solo que en el caso del asfalto de Yuelnny no había otra cosa que ver que la sospecha de una tranza en la ejecución de la obra que evidentemente resultó mal hecha pero muy bien cobrada a razón de 4.5 millones de pesos.

Las redes sociales no se hicieron esperar con las críticas y memes de lo ocurrido, exhibiendo enojo y desilusión por el dinero malgastado que, literalmente, fue arrastrado hacia la cuenca del arroyo Pereira. Y al vecindario poco le duró el gusto, pues cuando todavía les resonaban los aplausos de la inauguración, la lluvia destapó la cloaca de la corrupción, como bien lo señalara el presidente del Consejo estatal del PRD, Jaime Sotelo García, quien puntualizó que por la negligencia y el uso irregular de los recursos públicos, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental debe investigar para, en su caso, emprender un proceso de inhabilitación contra los o las (por aquello de la paridad de género) responsables. Sotelo observó que en la pavimentación de la avenida Ayuntamiento se adivina una malversación de los recursos públicos, y “por eso se debe investigar, para ver si no existieron contubernios entre las autoridades y los contratistas”.

El caso es que a Yulenny, que creía tenerla fácil para buscar un cargo de elección popular o su reelección, las cosas se le han complicado, en primer lugar porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de destituir a Enrique Michel como dirigente estatal de PAN, con lo que su futuro queda a merced de Julia Jiménez, ya que la alcaldesa presuntamente es -o era-, michelista de hueso azul; en segundo lugar, pero más importante todavía, porque la ciudadanía, sobre todo villalvarense, ya conoce su infinita incapacidad para gobernar, como quedó demostrado con el asfalto que se le levantó o con los más de 1.7 millones pesos que regresó a la Federación porque no supo -o no pudo o no quiso- aplicar a programas de seguridad pública.

Las aspiraciones de Yulenny de permanecer en el cargo -y aún las chapulinescas para emigrar a otro-, como que se las llevó la corriente por tantos desaciertos en los que ha incurrido en su desempeño en la alcaldía, donde la propia población no la baja de prepotente, arbitraria e incapaz.

MESÓN

Dos egos como el de Margarita Zavala y Ricardo Anaya no cabían en el PAN, de modo que era indispensable que, ante la coincidente ambición por la candidatura a la Presidencia de la República, alguien tuviera que irse… Y esa fue Márgara, porque tampoco era cosa de que, por el hecho de ser mujer, caballerosamente Ricardo le dejara libre el camino… Antes de la separación, ambos manifestaron su deseo de dialogar: Márgara quería decirle a Ricardo lo mismo que Ricardo a ella: hazte a un lado porque quiero postularme a la grande… A PROPÓSITO de egos descomunales, ¿qué le parece el de Indira Vizcaíno, que se mandó hacer una asociación civil a la medida de sus sueños, con las siglas del diminutivo de su nombre?… El ente se llama Indi quiere decir: Instituto (Estatal) para la Democracia Integral (de Colima)… Como quien dice la versión colimota de la Morena del pejegorgojo López… ¡Archisuperhipermegarecórcholis!… ¡Arrieros somos!

