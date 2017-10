Sociedad del conocimiento: Chapula y Locho, ¿juntos?

Los tiempos actuales, nos gusten o no, muestran transformaciones, según como las necesidades sociales estén exigiendo. La magnitud de estos movimientos está a la vista en todos los rubros y sentidos. Aquello que hace algunas décadas era impensable, hoy es una realidad.

Lo que en la química no se puede hacer, de juntar el aceite con el agua, en política, sí. Por citar, durante muchos años las dos secciones del SNTE 6 y 39, por X o Y razón, hacían su propio trabajo político, educativo, sindical de forma dividida, inclusive los caballazos de una a otra, los diversos actores políticos lo veían como una cuestión natural.

Hoy un fenómeno laboral unió a ambas secciones, a sus trabajadores, delegados, secretarios generales y exlíderes, dicha relación es calificada y reconocida por tirios y troyanos como fuerte, auguran que caminarán y enfrentarán en unidad el proceso 2018; mas también este entorno permitió que dos analistas periodísticos, un radiofónico y el propietario de un medio, estuvieran en la misma sintonía sobre la problemática y su inmediata resolución, rescatando el sentir de la clase trabajadora y de la sociedad en general.

Por ese motivo, cuando nos llegó el comentario de que hay posibilidades que el Lic. Roberto Chapula y el empresario Leoncio Morán tengan en los próximos días un desayuno para entablar una alianza con miras a las elecciones del próximo año, el mensaje ya no fue tan descabellado. La misma fuente nos dio a conocer que, en primer lugar, Locho y Chapula nunca han tenido diferencias personales, simplemente opiniones diferente fuertes en cuanto a lo político.

Agregaron que el tiempo y la problemática social que se vive en la entidad, así como el querer cerrarles el paso para participar por ciertos grupos, los ha hecho mirarse y ver la posibilidad de hacer una alianza, para luchar por alcanzar el triunfo en el municipio. Nuestro amigo nos informó que ya hubo un primer acercamiento, mas no político.

Inclusive dentro de la información brindada nos dan a conocer que Roberto Chapula no está casado por encabezar la planilla para alcalde de la capital, simplemente quiere aportar lo que sabe y conoce para regresar a los colimenses esa paz y tranquilidad perdida; al tiempo nos precisaron que el exlíder de los Derechos Humanos en la entidad, ve más posibilidad de triunfo junto con Locho que con cualquier otro activo político.

Estamos convencidos que esta fórmula, de concretarse dentro una institución política (Verde, PT-Morena o independiente), pondrá a Acción Nacional en ciertos aprietos dentro de la capital del estado. Chapula, aunque en sus últimas participaciones perdió, hay que reconocerle, la gente le dicen: “El Lic. Roberto”. Además, cuenta con dos activos a valorar, en algunos sectores del pueblo y la sociedad colimense le tienen aprecio y tiene un capital para llevar la campaña sin tener que depender del erario del estado.

Por su parte, Leoncio Morán deberá ver que de ir sólo no obtendrá nada. Que está en riesgo, de no unirse al Frente Amplio, quedarse sin partido. En sus últimas dos participaciones perdió, sus votos no se incrementaron, disminuyeron. Una alianza estratégica con Chapula, para empezar mediáticamente impacta. Locho, al igual que el licenciado, también tiene lo suyo, tanto en colonias, como para invertir, máxime si va con el PT-Morena.

Inclusive, se nos dio a conocer que el Lic. Roberto anda tan entusiasmo con la idea que de aceptar, Leoncio Morán, podrá toda su estructura a su disposición. Pues aquí tenemos un escenario posible que puede sacar un susto al partido en el poder en el Ayuntamiento de Colima.

Para despedirme. Lamentable la forma en que tuvo que retirarse del CDM del PRI en Villa de Álvarez, Vianey Chapula. La chamaca comenzaba a darle una nueva imagen al partido en el municipio. Con su salida exhibe al priísmo en general. Son cuatro presidentes de CDM de este partido que en menos de un año se van.

