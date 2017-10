Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

NADA PARA NADIE. A pesar de que Andrés Manuel López Obrador sigue adelante en las encuestas, eso no es garantía de nada y menos de que él sea el eventual triunfador de los comicios presidenciales, pues esto apenas comienza y el tabasqueño ha demostrado ser su propio peor enemigo, ya que en anteriores ocasiones –sobre todo en el 2006– ha encabezado las encuestas y llegado el momento cumbre comete errores monumentales. Para mi gusto se equivocan quienes ya dan por muerto al tricolor, pues a pesar de que no será fácil –ninguna elección presidencial lo es-, considero de que va a utilizar todos los recursos a su alcance para refrendar su estancia en la Presidencia de la República por otros seis años. La capacidad de maniobra, de intriga, de cooptación, todo lo va a utilizar, aplicando la máxima de Maquiavelo de que “el fin justifica los medios”. El mejor ejemplo lo acaba de demostrar en el Estado de México, en donde, contra viento y marea, el PRI logró sacar adelante la candidatura de Alfredo del Mazo, primo del Presidente de la República. Se desprende que el PRI no está en la lona y que AMLO no es invencible, además de que el PAN se autoderrota, como lo evidencian sus severos problemas internos, con la renuncia de Margarita Zavala y el festinamiento de los anayistas, que dicen qué bueno que se fue, “haz de cuenta que salió la pus, como cuando tienes un absceso”, según afirmó el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, quien se ha alineado con Ricardo Anaya y celebra, en todo lo alto, la salida de la esposa de Felipe Calderón. Así las cosas, considero que no hay nada para nadie, la moneda está en el aire y todo puede pasar. Hay incertidumbre democrática en el sentido de que no sabemos los resultados con certeza. Entonces, es cierto que López Obrador está arriba en las encuestas, pero el resultado es incierto, ya que la victoria será fruto de la coyuntura y la coyuntura del sismo rompió paradigmas y construyó un nuevo escenario en el que la acción del gobierno se puede fortalecer si sabe liderar y capitalizar políticamente el tema de la reconstrucción y lo que abre la puerta para limitar o cancelar los recursos presupuestales destinados a los partidos políticos, lo que va a frenar el accionar de los partidos de oposición y favorece, de forma inercial, al partido que está en el poder, en este caso, al PRI y su abanderado presidencial.

RECONOCIMIENTO. El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, ponderó el trabajo cotidiano de las secretarias al presidir un desayuno en su honor con motivo de su día social. El líder de los universitarios puntualizó que es “motivante iniciar las actividades con las y los forjadores de la buena imagen de la UdeC, quienes son la viva voz del espíritu universitario, de los valores de la unidad, la lealtad y la calidad en el servicio”. Resaltó que no habrá despidos laborales como en otras instituciones públicas o gubernamentales, y aseguró que se dará un uso racional y austero del presupuesto universitario para mantener la estabilidad laboral y económica, garantizando así los salarios. En su mensaje, el dirigente del SUTUC, Luis Enrique Zamorano, tras destacar el quehacer de las secretarias, reconoció al rector por atender las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, “pues los trabajadores reciben siempre en tiempo y forma cada una de sus prestaciones; ello refleja su gran sensibilidad y compromiso con los trabajadores universitarios, y muestra su permanente interés a los planteamientos que hacemos para tener mejores condiciones laborales.”

DESMENTIDO. Lo que el agua se llevó. En relación a la obra de la avenida Ayuntamiento en la Villa, mal hecha, hay que acotar que el caso, el Gobierno del Estado, a través del titular de la Seidur, Jesús Sánchez Romo, quien acudió a verificar los daños tras la tormenta del pasado martes 3 de octubre, desmintió a la alcaldesa Yulenny Cortés, y afirma que la constructora omitió varios aspectos técnicos y de seguridad que ocasionaron el desprendimiento de la carpeta asfáltica. Dijo que fue culpa de la empresa y no de la Ciapacov, como dijo la alcaldesa. Dijo que no se hizo el riego de impregnación del pegamento en la base hidráulica, como debe hacerse, no existe la parte hidráulica en la zona sur, y tampoco se contempló la dureza que para pendientes debe existir afirmó el funcionario, quien, dicho sea de paso, es un excelente colaborador del Gobernador.

