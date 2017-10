Se nombrará nuevo magistrado del Tribunal Electoral

Convoca el Senado al proceso de selección

Roberto Rubio cumplió ya con el periodo constitucional para el que fue designado

Infoecos/Colima

El Senado de la República emitió la convocatoria para participar en el concurso de oposición de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, una vez que Roberto Rubio Torres, actual magistrado, cumplió con el periodo constitucional de su nombramiento y por ende su cargo quedará vacante.

El Senado de la República publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por la que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional de los estados de Baja California, Campeche, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y la Ciudad de México.

Los nuevos magistrados electorales que sean electos tendrán un nombramiento por siete años, pues cabe destacar que en la anterior elección de magistrados de los tribunales electorales fueron designados por tres, cinco y siete años, para que en posteriores designaciones sean por siete años parejos.

Cabe mencionar que en la anterior selección de Magistrados del TEE de Colima se eligió a Roberto Rubio Torres como Magistrado numerario por tres años; Guillermo de Jesús Navarrete Zamora (actual presidente del TEE), como Magistrado numerario por cinco años, y a Ana Carmen González Pimentel, Magistrado numerario por siete años. Y a Angélica Yedit Prado Rebolledo y Ángel Durán Pérez, se les designó como Magistrados supernumerarios del TEE.

De conformidad a la convocatoria del Senado de la República, de acuerdo al artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los interesados a participar en el proceso de selección que estimen reunir los requisitos constitucionales y legales, podrán presentar su solicitud en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ciudad de México.

El plazo para la recepción de solicitudes vence el 13 de octubre de 2017.

Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que la documentación recibida acredite haber cumplido los requisitos de la convocatoria y a más tardar el 18 de octubre de 2017 los remitirá a la Comisión de Justicia del Senado de la República. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para no validarse.

El 6 de noviembre del presente año se difundirá el nombre de los prospectos que hayan cumplido con todos los requisitos, quienes se habrán de presentar para las entrevistas correspondientes.

REQUISITOS

Los interesados deberán de cumplir diversos requisitos, entre ellos contar con título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años; cédula profesional; haber residido en la entidad federativa de que se trate durante el último año; no haber sido, de la entidad de que se trate, gobernador, secretario, procurador, senador, diputado federal o local, en los últimos cuatro años.

Asimismo, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección de un partido político en los últimos seis años.

Presentar documentación que permita acreditar conocimientos en derecho electoral; además de presentar un ensayo con extensión máxima de cinco cuartillas.

Se nombrará nuevo magistrado del Tribunal Electoral

SUMARIOS

Convoca el Senado al proceso de selección

Roberto Rubio cumplió ya con el periodo constitucional para el que fue designado

Alfredo Quiles Cabrera

Infoecos/Colima

El Senado de la República emitió la convocatoria para participar en el concurso de oposición de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, una vez que Roberto Rubio Torres, actual magistrado, cumplió con el periodo constitucional de su nombramiento y por ende su cargo quedará vacante.

El Senado de la República publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por la que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional de los estados de Baja California, Campeche, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y la Ciudad de México.

Los nuevos magistrados electorales que sean electos tendrán un nombramiento por siete años, pues cabe destacar que en la anterior elección de magistrados de los tribunales electorales fueron designados por tres, cinco y siete años, para que en posteriores designaciones sean por siete años parejos.

Cabe mencionar que en la anterior selección de Magistrados del TEE de Colima se eligió a Roberto Rubio Torres como Magistrado numerario por tres años; Guillermo de Jesús Navarrete Zamora (actual presidente del TEE), como Magistrado numerario por cinco años, y a Ana Carmen González Pimentel, Magistrado numerario por siete años. Y a Angélica Yedit Prado Rebolledo y Ángel Durán Pérez, se les designó como Magistrados supernumerarios del TEE.

De conformidad a la convocatoria del Senado de la República, de acuerdo al artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los interesados a participar en el proceso de selección que estimen reunir los requisitos constitucionales y legales, podrán presentar su solicitud en la oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ciudad de México.

El plazo para la recepción de solicitudes vence el 13 de octubre de 2017.

Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que la documentación recibida acredite haber cumplido los requisitos de la convocatoria y a más tardar el 18 de octubre de 2017 los remitirá a la Comisión de Justicia del Senado de la República. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para no validarse.

El 6 de noviembre del presente año se difundirá el nombre de los prospectos que hayan cumplido con todos los requisitos, quienes se habrán de presentar para las entrevistas correspondientes.

REQUISITOS

Los interesados deberán de cumplir diversos requisitos, entre ellos contar con título profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años; cédula profesional; haber residido en la entidad federativa de que se trate durante el último año; no haber sido, de la entidad de que se trate, gobernador, secretario, procurador, senador, diputado federal o local, en los últimos cuatro años.

Asimismo, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección de un partido político en los últimos seis años.

Presentar documentación que permita acreditar conocimientos en derecho electoral; además de presentar un ensayo con extensión máxima de cinco cuartillas.

Comentarios