Crece el número de solicitudes de refugio

Las peticiones de refugio aumentaron 578 %, afirma la CNDH

Ciudad de México

Las peticiones de refugiados a México se elevaron 578%, con 10 mil 262 recibidas de enero a septiembre de este año, la mayoría de Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela, dijo este miércoles la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Las solicitudes provienen de personas de países del Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, Honduras y El Salvador- que salen de su lugar de origen “como consecuencia de la inseguridad, violencia, reclutamiento forzoso y amenazas”, destacó.

La Comisión precisó que entre enero a septiembre de este año México recibió un total de 10 mil 262 solicitudes de condición de refugiado, de las cuales 2.668 (un 26%) corresponden a ciudadanos venezolanos.

Del total de los venezolanos que han presentado solicitud, “601 ya han sido reconocidos como refugiados”, precisó el quinto visitador de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, al presentar una recomendación a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

El visitador resaltó que la CNDH ha llamado en distintas ocasiones a las autoridades mexicanas a reforzar la protección de los derechos humanos de los que piden refugio.

La Comisión precisó que no obstante las peticiones han aumentado en el porcentaje señalado, el otorgamiento de la condición de refugiado aún “es insuficiente ante las condiciones de violencia” en Centroamérica y la movilidad humana que se genera por la misma.

Las autoridades de migración de México detuvieron a 186 mil 216 personas en 2016 y en los primeros siete meses de 2017 a 52 mil 106, de las cuales más de 80 % eran originarias de los países del Triángulo Norte, explicó el visitador de la Comisión.

La CNDH dirigió a la Comar y al Instituto Nacional de Migración una recomendación por violaciones a los derechos humanos en agravio de 16 personas, incluidos menores, que solicitaron refugio mientras estaban detenidos en una estación migratoria.

Las autoridades no les dieron asesoría ni atención adecuada en la presentación de su solicitud, y sus resoluciones no fueron debidamente fundamentadas, por lo que los solicitantes no pudieron interponer recursos en contra de estas decisiones.

La CNDH pidió a las autoridades localizar a las 16 personas migrantes, extenderles su reconocimiento de refugiados y darles la residencia permanente en México.

