Vianey Chapula renuncia a dirigencia del PRI en VdeA

Es la tercera en renunciar bajo la presidencia de Rogelio Rueda Sánchez

Se dice difamada y asegura que “vendrán críticas orquestadas desde Casa de Gobierno”

Infoecos/Villa de Álvarez

Vianey Chapula Árcega presentó este miércoles su renuncia “irrevocable” a la presidencia del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Villa de Álvarez, convirtiéndose en la tercera renuncia de un dirigente municipal durante la dirigencia de Rogelio Humberto Rueda Sánchez.

Ya con anterioridad habían renunciado a la dirigencia municipal del PRI en Colima Luis Javier Siordia Alcaraz y Berónica Contreras Virgen, presidente y secretaria general, respectivamente. El lugar de Siordia Alcaraz fue ocupado por Antonio Carrillo.

Posteriormente, Rubén Álamo Navarro, presidente del Comité Municipal del PRI en Manzanillo, también presentó su renuncia “irrevocable” al cargo, siendo sustituido por Francisco Zepeda González.

LA RENUNCIA DE VIANEY

En conferencia de prensa, la ahora expresidenta del CDM del PRI en Villa de Álvarez, Vianey Chapula, anunció que “en estos momentos estoy haciendo llegar a la dirigencia estatal del PRI mi renuncia irrevocable al cargo de presidenta del Comité Municipal.”

Reconoció que su renuncia a la dirigencia municipal del PRI fue por lo que consideró una campaña orquestada para desacreditar su imagen y liderazgos al frente de este Comité Municipal.

Aclaró que renuncia a la dirigencia municipal del PRI en Villa de Álvarez “porque una vez y otra vez, mediante difamaciones en el aspecto personal y un estilo de hacer política que no comparto, se llegó al grado de querer confundir al priismo al señalar que un evento que organizaba su servidora, era con motivo de organizar mi destape a una candidatura. Me voy porque no tolero en ninguna persona este estilo de hacer política.”

También aclaró que como abogada siempre ha salido adelante, en lo individual y familiarmente, “y no estuve aquí (en el CM del PRI de Villa de Álvarez) para buscar un cargo o por alguna obsesión personal. Estuve aquí por convicción, porque compartí la idea de un proyecto.”

Finalmente, afirmó que con dignidad seguirá “defendiendo el trato que las mujeres merecemos y no permitiré que a mí o a cualquier otra mujer sea presa de la soberbia y desplantes de arrogancia. Esto apenas comienza. Reitero mi gratitud al PRI y a quienes con sus palabras y actuación siempre me mostraron su confianza.”

Comentarios