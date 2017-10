Hoy, siete juegos de voleibol playero en la Morelos

Infoecos/Colima

De siete encuentros consta la jornada 4 del Torneo de Voleibol de Playa categoría Iniciación, que se efectuará hoy desde las 16 horas en la cancha de la unidad deportiva Morelos.

Las acciones se abren con el duelo entre Jesica y Constanza contra Rocío y Thania. A las 16:20 el choque será entre Fernanda y Emily ante Jatziri y Melanie, y a las 16:40, Galilea y Yumari contienden con Aketzali y Alejandra.

A las 17 Renata y Joana medirán fuerzas contra Leslie y Karen, a las 17:20 Renata y Nicol enfrentan a Aketzali y Alessandra, a las 17:40 Mariana y Lupita rivalizan con Angélica y Nerea, y a las 18 horas, Diane y Regina enfrentan a Iris y Alejandra.

El sábado se efectuarán los juegos de Intermedia bajo este orden: a las 9 horas, Ilse y Cinthya vs Magda y Andrea; a las 9:30, Ilse y Cinthya frente a Fernanda y Emily; a las 10 horas, Danna y Frida vs Cinthya y Sandra; a las 10:30 Zuly y Mara vs Fernanda y Emily; a las 11 horas, Anita y Denni vs América y Cecilia, y a las 11:30, Anita y Denhy vs Rocío y Denis.

