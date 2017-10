PAN creará comisión que investigue a Anaya

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, respondió al Revolucionario Institucional (PRI) y aceptó crear la comisión que investigue a Ricardo Anaya Cortés, porque “el que nada debe nada teme”.

Pero, exigió que también se incluya en este órgano legislativo investigaciones concretas en contra del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza y al Presidente de la República por la adquisición de la llamada Casa Blanca.

“Nosotros desde ahorita le decimos con claridad: estamos a favor de que se cree una comisión especial que investigue, porque el que nada debe nada teme, pero desde hoy le decimos al PRI, nosotros también estaremos presentando un punto de acuerdo donde esta Comisión Especial investigue a profundidad todo lo relacionado con el enriquecimiento ilícito del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, que se investigue la forma en que adquirió las diversas concesiones de servicio de taxi, que se sabe que fue a través de pagos en efectivo, que se investigue de dónde provino el recurso que tiene en cuentas del extranjero, que se investigue cómo es que forma parte de una empresa de laboratorios farmacéuticos y que también que esta Comisión Especial, de la cual el grupo parlamentario votará a favor, investigue a profundidad, la familia presidencial adquirió la Casa Blanca”, explicó el panista michoacano.

En conferencia de prensa y acompañado de su bancada, Marko Cortés expresó que ya no entiende como en plena discusión del Paquete Económico, el PRI sigue en una lucha de desprestigio en contra de Ricardo Anaya Cortés.

“Definitivamente el PRI ya se está comportando como un partido en la oposición, ya no entendemos cómo en pleno momento de la discusión del Paquete Económico, en donde se busca construir y se tienden puentes y no se rompen, siguen en su lucha de desprestigio del presidente nacional de nuestro partido. Esto es inaceptable y, más cuando se trata más de simples hechos que no han sido probados por nadie. Nuestro presidente nacional, en forma reiterada y clara, ha dicho que los pronunciamientos del gobierno, que hace a través de algunos medios de comunicación, son absolutamente falsos y sin fundamento”, destacó el panista.

“Que se investigue y se creen todas las comisiones especiales que sean necesarias particularmente para investigar todos los hechos de corrupción que han marcado al actual gobierno federal priista”, subrayó.

