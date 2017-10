Baúles: Cambiar las condiciones de vida

Si en septiembre inició el proceso electoral rumbo al 2018, este fin de semana se cerró el registro de quienes buscarán ser candidatos “independientes”. Al decir del órgano electoral federal, el INE, 85 personas se registraron para buscar la Presidencia de la República, sin partido alguno que los respalde; el siguiente paso a este registro, que deberán observar dichos aspirantes, es la búsqueda de poco menos de 900 mil firmas en un plazo no mayor a los tres meses.

Desde hora es necesario advertir que los únicos que lograrán cumplir con tales requisitos, desde mi punto de vista, serán Jaime El Bronco Rodríguez Calderón, Margarita Zavala y María de Jesús Patricio. El primero, porque echará mano de la estructura del Gobierno estatal que conduce, de Nuevo León; la esposa del expresidente Felipe Calderón, porque es el plan B del Gobierno federal, después de José Antonio Meade; y la representante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estas tres figuras, pues, cuentan con un respaldo importante; los dos primeros con estructura gubernamental y la tercera con estructura social en el ámbito de los pueblos y las comunidades indígenas de nuestro país, primordialmente del sureste.

A los independientes hay que sumar tres aspirantes de rigor que surgirán de los partidos políticos: el del bloque PRI-PVEM-Panal-PES, que seguramente será José Antonio Meade Kuribreña; el de Morena-PT, con la persona de Andrés Manuel López Obrador; y el del Frente Ciudadano por México, que se definirá entre Ricardo Anaya Cortés, Rafael Moreno Valle Rosas y, aunque posibilidad distante, alguna propuesta del PRD, como Miguel Ángel Mancera o Silvano Aureoles Conejo.

De entre estos personajes, independientes y de partidos, surgirá quien conducirá formalmente el destino de los mexicanos, del 2018 al 2024. Pero lo más importante es que, para acudir a las urnas, los ciudadanos observemos muy bien cuál proyecto representará una agenda de fondo que busque cambiar las condiciones de vida de la población, es decir, una agenda que modifique sustancialmente el modelo de economía, que debería traducirse en salarios dignos, transparencia en el uso de los recursos públicos, honestidad en la conducción de los gobiernos de todos los niveles, austeridad en el gasto burocrático contra incremento en la inversión social; no más negocios personales al amparo de la política y cárcel a políticos y funcionarios deshonestos.

Los mexicanos debemos percibir salarios decorosos y dignos por nuestro trabajo diario, los mexicanos no tenemos por qué pagar tarifas altas en casetas de carreteras, gasolina, luz, gas e impuestos.

Si a partir del 2018 no se trabaja desde las variables precitadas, entonces se confirmará que la democracia en nuestro país sería un procedimiento inservible.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

SOBRE UN BAR CERRADO POR LA AUTORIDAD. Tengo mi hipótesis sobre el bar céntrico que fue clausurado por la autoridad estatal, concretamente la Procuraduría General de Justicia: el gobierno de Ignacio Peralta necesita justificar ante la federación que está trabajando contra la trata de personas; luego, tenía que armar este expediente de cerrar un bar con el argumento de que ahí vendían bebidas alcohólicas a menores de edad. En lo personal, no criticaré esta acción, aunque haya generado inconformidad en los propietarios del negocio, comensales y trabajadores. La cuestión es que, si un gobierno actúa, se le critica por actuar, y si no actúa se le critica por no actuar. La lección de este incidente debiera ser para todos los propietarios de negocios, que deben caminar derechito, y para los ciudadanos, obligados a exigir que las autoridades asuman su responsabilidad todo el tiempo y no únicamente para armar expedientes temporales.

¡QUÉ PESADILLA! Todos los días, en redes sociales, siguen subiendo imágenes de personas colimenses desaparecidas, principalmente jóvenes. Consecuencia de la inseguridad que vivimos.

Comentarios