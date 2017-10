Camino Real

Juan Cuerdas, Pedro Pitas, El Gorra Prieta, El Bronco, Comecuandohay, El Tuercas, El Churrumáiz, Juan Camaney, El Solovino, El Chómpiras, El Mofles, El Macuarro, El Tiroloco, El Chocorrol, Chana y Juana, entre otros que hacen una turbamulta de 85, se registraron como precandidatos independientes a la Presidencia de la República, marabunta de gente a la que, seguramente sufriendo en serio para aguantar la risa, los empleados del Instituto Nacional Electoral atendieron y les dijeron: -¡Ojo, mi precandidato! Fíjese bien: me tiene que traer, antes del 12 de febrero, 866 mil 593 firmas de apoyo, ¿me explico?; las firmas deben ser de ciudadanos de por lo menos 17 estados, ¿me entiende?; además, acreditar que sabe leer y escribir, ¿estamos?, carta de no antecedentes penales, ¿está claro? ¡Ah!, y algo muy importante: estar al corriente de sus impuestos y su declaración 3 de 3, tener pagada el agua, la luz y no tener infracciones viales, ¿Okey? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¡Muy bien! ¡Listo mi precandidato! ¡Chao! ¡Adiosito! ¡Que le vaya bonito!

En la prometedora lista de precandidatos a la Presidencia no hay uno que no jure, por su mamacita, que se propone trabajar por la patria, de sol a sol y también los días nublados, y más allá de nuestras fronteras, por todos los mexicanos donde quieran que estén aunque ya no hablen castellano -ni alguno de los 56 dialectos que prevalecen en el país-, y aunque se llamen Kevin, Edson o Bryan y ya no quieran saber nada de la tierra de sus ancestros.

Habrá que ver cuántos son capaces de reunir 866 mil 593 firmas para aparecer en la boleta electoral, pero rogamos al cielo que entre ellos esté el iluminado que le da 15 y las malas al Pejegorgojo, el que promete hacer a México campeón mundial en futbol, cuyo nombre no me he podido aprender, por cierto. Sé que el colimense-michoacano Gabriel Salgado, que con actitud triunfal fue a inscribirse al INE, sabrá disculparme si le digo que mi gallo es el que nos promete la copa de balompié, pero le prometo a Salgado que pa’lotra le doy mi voto.

¿Cómo quiere que no tome a chunga esta barbaridad de precandidatos a la Presidencia de la República?

MESÓN

Quienes creían que en el Gobierno del Estado hacía falta un operador político, se llevaron un chasco… El gobernador Ignacio Peralta es su propio operador que arregla los asuntos políticos por espinosos que parezcan… Diga si no: en un dos por tres arregló los dos conflictos magisteriales: Universidad Tecnológica de Manzanillo y Secciones 6 y 39 del SNTE… Si Nacho no tuviera capacidad ni voluntad y sensibilidad, los conflictos seguirían alimentando las redes sociales y los medios de comunicación con chismes, injurias, golpeteo y de guerra sucia que, como se sabe, a nadie benefician… Peralta, contrario a lo que muchos creían, resultó un buen operador y negociador político, de otra forma no habría convencido a los estudiantes de la UTEM de reanudar clases o a los líderes del SNTE de levantar el plantón de la Secretaría de Educación… ¿Cómo lo logró? Dialogando con las partes conflictuadas… Pero en el caso de la SE, hubo la sumatoria de la renuncia del secretario Javier Hernández, quien vio en su dimisión un gesto de buena voluntad de parte del Gobierno del Estado para llegar a buen puerto; su permanencia irritaba a un sector del magisterio, pero, analizado la situación, optó por no ser un punto de quiebre entre las negociaciones, lo que habría sido devastador para la administración estatal… Como dice el clásico: haiga sido como haiga sido, estos conflictos fueron resueltos a satisfacción y no queda duda que Peralta fue clave para ello… Las virtudes de operador político y negociador, tendrán que serle reconocidas… SI USTED NO DISPONE otra cosa, yo diría que ya basta de explicaciones del porqué renunció Margarita Zavala al PAN, y ahora que nos digan cuáles son los méritos de la señora para querer ser Presidenta de la República… Que yo sepa, ninguno, y el haber sido primera dama no le basta…Y AGÁRRESE: a los que se aprueben de los 85 sin partido, habrá que agregar los que registren los partidos, y no sólo a la Presidencia, sino al Senado y a la Cámara de Diputados… De tantos más cuántas, será un hermoso desmadre electoral… ¡Arrieros somos!

Comentarios