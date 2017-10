Festival de Feria, integra a la comunidad LGBTTTI

Infoecos/Colima

Para el director del Museo Universitario “María Teresa Pomar” Antonio Enciso, el festival de la Feria Todos los Santos Colima 2017, es un buen momento para integrar a la comunidad LGBTTTI de Colima, quienes tendrán su propio festival de Feria.

Luego de reconocer las potencialidades y gran capacidad de gestión que tienen estas personas, dijo que “es un grupo que ha luchado, ellos tienen muchas potencialidades, la participación con nosotros ha sido muy importante, porque no solo estamos reconociendo la capacidad de diálogo, además de la capacidad de gestión que tienen”, destacó.

Agregó que es gente que está relacionada con el arte, porque está involucrada en diferentes actividades, así como lo muestra el programa general de Feria, en donde aseguró: “Se está tratando de potencializar a todos aquellos artistas que están en el movimiento LGBTTTI, ya que les estamos dando esa posibilidad, de la participación, en la fiesta, no solamente es seleccionar al mejor o la mejor chica, como sucede con sus candidatas”, señaló.

Comentó que le están apostando a eventos donde destacan actividades como el cine, las conferencias, y más actividades que se realizan en este movimiento, dijo: “Estamos también apostándole a la literatura, ya que en Colima hay gente que ha participado y que son del movimiento, es parte de lo que ellos han logrado no solo en el área de la diversidad, tal vez, pero es muy importante el apoyo de ellos, hay gente con una gran capacidad plástica, literaria, en el cine, como los amigos que acaban de hacer el cortometraje Ramona, y todos ellos van a estar participando, por lo que me parece muy importante, así como su aportación que hacen para Colima, porque creo que no se les había tomado mucho en cuenta”, destacó.

Dijo que para este proyecto se habló con el director del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima (Iffecol), Petronilo Vázquez Vuelvas, para hacerlo, y le brindó la posibilidad de que este proyecto se realizará conjuntamente con la encargada de atención al grupo LGBTTTI de la Sedescol, María Elena González de la Torre, y más artistas, se platicó en varias semanas y finalmente se está presentando un programa cultural muy importante para esta Feria 2017.

