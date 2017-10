Perspectiva adolescente: Tú que vives

Desde que nacemos, comenzamos a morir. –A.

Era un jueves por la tarde cuando recibí la noticia. Mi muy querido maestro Jacinto había fallecido. Años antes, cuando recién comenzaba a escribir, me había impulsado a leer mis cuentos frente a toda la clase. Se había abierto un nuevo panorama a mis ojos, el hecho de poder dibujar con palabras y hacer vibrar el alma de las personas, era la sensación más placentera que he podido percibir, hasta hoy.

30 años era poco para un hombre joven como lo fue aquel, dedicado a la docencia y entregado a los jóvenes. Al principio temí asistir al funeral, pues sabía que me pondría sentimental, mas lo pensé dos veces.

El día del servicio era soleado, el infierno se quedaba corto a comparación de la asfixiante sacudida que el calor provocaba. El vestido negro me daba picazón y las plataformas lastimaban. Decidí quitármelas, lo cual provocó muchas miradas de desaprobación. Las ignoré.

Reconocí a dos maestros a lo lejos, ellos reían por lo bajo después de que un tercero contaba un chiste a susurros. Se podía escuchar un bebé llorar, más de cinco estudiantes en el celular e incluso dos personas mayores en el tercer sueño. “¡Qué gran funeral!”, callé a la voz en mi cabeza.

Solamente faltaba una persona en decir unas palabras sobre el difunto. Atenea subió los tres escalones hacia el pequeño escenario, tomó el micrófono y abrió la boca. Me senté por inercia, como presintiendo lo que venía a continuación, la señora del lado me miró de reojo.

-Jacinto E*** fue un hombre… -maestros, alumnos y familiares la miraron, esperando que prosiguiera. Como suele pasar, no sucedió lo que todos esperaban. Atenea cerró los ojos, como dando gracias, los abrió y nos miró como sólo Atenea sabe hacerlo, nos perforó hasta los tuétanos, profundamente. Su mirada hacía cosquillas y dolía al mismo tiempo, pues nos miraba a todos y a la nada a la vez. Finalmente dio media vuelta y bajó los tres peldaños. Caminó en línea recta como sólo Atenea lo hace, erguida y sin titubear, cruzó la puerta y se perdió de vista al girar a la izquierda. La multitud palideció.

La ceremonia llegó a su fin cuando la hermana de Jacinto tomó el micrófono y nos sacó del shock, la muchedumbre inmediatamente se esparció. Me recargué en el marco de la puerta, acomodando nuevamente mis zapatos, pensando en buscar a Atenea. Apenas salía del templo, cuando me la topé de frente.

Asintió, como saludando, le devolví el saludo con la mano. Caminamos dos calles enteras en silencio hasta un pequeño parque. Me senté en una banca blanca, ella me imitó. -¿Qué quisiste decir? –pregunté. Con ella no era necesario especificar, pues entendía perfectamente a lo que me refería.

Atenea miró el volar de un pájaro mientras abría la boca. Saboreó la brisa de los últimos días del verano, tomándose su tiempo. Pareciera que su cerebro negociara con su corazón, eligiendo las palabras correctas para expresarse. -¿Qué significa ser hombre?

Al pretender responder, ella me interrumpió negando. -Para ser hombre, debiste haber nacido, por lo cual, debes morir. Así pues, todo principio tiene un final, es parte del ciclo –esperé a que continuara.- A lo largo de la historia, muchos filósofos se han planteado la pregunta: ¿qué es la muerte?, ¿existe vida después de la muerte?

Un gato vecino maulló dos veces. –Nada es certero, solamente el hecho de que moriremos. Nacimos para morir. Cada instante que pasa, cada respiro nos acerca más a la muerte. –Pensé en mi maestro y en todas las personas ahora fallecidas, que había conocido.

Atenea cambió de postura. –En la antigüedad, en diversas culturas se adoraba a la muerte, con única diferencia del nombre de la deidad, locación y época. Plutón, Airón, Barón Samedi, Mictlantecuhtli… son algunos ejemplos –calló unos segundos.

-Entonces, ¿quieres decir que antes la muerte era tan importante que se adoraba abiertamente? -negó. –La historia da muchas vueltas –miró el cielo por unos segundos–. Aún se adora a la muerte –afirmé, y ella asintió. -La muerte es sinónimo de lo desconocido, sale de nuestros límites, algo que no podemos controlar –me sorprendí. –Al parecer, los humanos le temen tanto a lo desconocido, al punto de terminar adorándolo.

-Los muertos reciben más flores que los vivos… -Interrumpí -Porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud –afirmó con la cabeza. –Los “te quiero” y “lo siento”, se deben decir en vida. El muerto, muerto está –cerré los ojos, repitiendo sus palabras en mi cabeza.

-Tú que vives, vive. Llora, ríe, abraza, besa, grita, canta, baila… La vida sólo es una. La gente debe comprender, el celular no es tu amigo, la televisión no es tu pareja. Poco a poco se ha perdido la humanidad que yace en nosotros. Tú que vives, vive. Mañana podrías ya no estar aquí.

Miré mi reloj, no tardaba en oscurecer. Estaba a punto de levantarme cuando una pregunta floreció en mi cabeza. -¿Existe vida después de la muerte? ¿Aún tenemos esperanza? –Atenea sonrió. –La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. –Sonreí con complicidad, muy dentro de mí sabía que era así. Ella se levantó, cerró los ojos, como despidiéndose, y se perdió de vista al doblar a la izquierda.

Tomé mi bolso y caminé hacia el lado contrario, meditando en sus últimas palabras. Ya en casa recogí mi cabello con una diadema, y me senté frente al computador a escribir.

Esta es mi perspectiva adolescente, ¿cuál es la tuya? Escríbeme al correo electrónico: naomi.villaf@gmail.com, donde gustosa te leeré.

Comentarios