Sociedad del conocimiento: Crónica de una muerte anunciada

Los trabajadores de la educación agrupados al SNTE, en la entidad, y la población colimense, tomaron las palabras del Lic. José Ignacio Peralta en el marco de la sinceridad y la honestidad cuando estuvo en la casa del magisterio.

“Esta situación no debió nunca haberse dado”, “los maestros merecen un trato de respeto digno”, “mi respeto al magisterio colimense y empeño mi palabra para encontrar una respuesta satisfactoria que atienda los reclamos y observaciones que haga el magisterio colimense”, “en un plazo de una semana llegaremos a acuerdo e insisto en que nunca se debió alcanzar estos niveles”, palabras menos o más fueron vertidas por el Gobernador en el auditorio del SNTE, mismas que han sido honradas.

De Óscar Javier, quien no quiso superar a ninguno de los Secretarios de Educación, no escribiré nada, lo pasado es pasado, creo que su realidad solamente él la conoce. A las plumas que se mancharon de grasas y no comprenden lo que son compromisos institucionales, y siguen replicando lo pasado, no se han dado cuenta que han perdido lectores por su mediocridad.

De quienes siguen, denotaron al líder magisterial Guillermo Rangel, éste ha sido respetuoso de sus opiniones, como gran guerrero, toma las cosas de quienes vienen. Memo cumplió a la entidad, a los trabajadores de la educación, a la sociedad colimense y al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a quien le ha demostrado institucionalidad y lealtad, no ha contribuido en unirse a ningún grupo, se ha mantenido en su casa, el SNTE.

Los legisladores Federico y Adrián Neri, sí levantaron la mano en el pleno del Congreso para investigar el paso de Guillermo Rangel como secretario de Educación -fue para no reírse de quien hacía la propuesta-, saben que a Memo no le van a encontrar nada, conocen de su honestidad y honradez, la mejor prueba que avala lo anterior es que hasta el momento la Auditoría de la Federación no ha hecho alguna puntualización.

Además, los tres enemigos de los Rangel no han encontrado nada, de lo contrario, una sola evidencia en contra de Memo les aseguro que hubiera bastado para haber metido una demanda en la PGR y PGJE, también estuvieran cacareando a través de sus buzones.

El conflicto permitió encontrarse a la sociedad colimense, unió al pueblo con los trabajadores de la educación, con su gobernador. Inclusive hay que reconocer que en Ecos de la Costa, hace tres semanas, en la editorial, esta casa editora señaló que no bastan los conocimientos y habilidades, sino también contaban las actitudes. Héctor Sánchez y Max Cortés, pese a sus diferencias, cada uno, a sus estilos, pusieron el dedo, de que la situación no era de política educativa, el magisterio se los reconoce y agradece.

Javier Pinto, quien también fuera denotado, mantuvo la posición digna de quien se le llama líder. Hoy, él es quien tiene en realidad el control del Panal, además de contar con una excelente comunicación con las dirigencias 6 y 39, con los trabajadores de la educación y Nacho Peralta. Nuestro respeto al diputado Pinto, por manifestar “no yo, los trabajadores”.

Héctor Prisciliano, Natividad, Heriberto Valladares y Fabián Díaz (Sección 6 y 39), con hechos demostraron ser excelentes dirigentes, quedan días por superar, sus agremiados están a la espera de respuestas, de basificaciones, sueldos caídos, promesas vertidas en campaña, en este sentido, las estructuras de ambas secciones tuvieron que sacar la casta para hacer valer las conquistas y los derechos de los empleados. Terminaron las mesas, queda al Gobernador decidir.

Felicitaciones al encargado del Despacho, Profr. Jaime Flores, mas tendrá que desterrar a aquellos que llevaron al anterior al exilio. Lo considero amigo, trabajamos duro en la FNOC. De quien pudiera ser llamado(a) Secretario de Educación, tendrá que atender todo los pasivos dejados, mas tendrá la fortaleza de la unión del SNTE-Nacho Peralta. Hay un nuevo día, Colima.

