Tribuna villalvarense: Menos días

Este domingo se cumplió dos años de la administración municipal que encabeza Yulenny Cortés León, como en todos los casos derivado que los alcaldes hasta ahora provienen de un partido político, habrá quienes opinen e favor y en contra del trabajo que ha realizado la manzanillense avecindada en la Villa. Sin embargo, muchos coinciden en que lejos quedaron las expectativas prometidas en campaña, incluso lo han señalado puntualmente sus propios correligionarios, como el mismísimo presidente del Comité Municipal, Héctor Mier, el diputado, Riult Rivera y el dos veces exalcalde, Felipe Cruz Calvario, mientras, la mayoría de los villalvarenses ha comprobado después de 24 meses que por mucho fue mejor candidata que presidenta municipal, los hechos hablan por sí solos.

En lo particular considero que mucho le ha afectado su carácter bipolar y un odio enfermizo contra quienes simplemente no estén de acuerdo con ella, a éstos los considera enemigos, al grado que no ha logrado hacer equipo con sus funcionarios, sin excepción, en todas las áreas ha realizado no uno sino hasta dos cambios en las direcciones generales, los que se salvan es porque simplemente no la contradicen y le aplauden todo. Luego entonces fue mucho bla, bla y más bla, vendió bien que conocía de sobra el arte de gobernar, el caminito para ir a México a traerse carretadas de billetes, fue falso. Desde el primer día de su trienio, es más desde antes de tomar posesión, ya estaba llorando por el supuesto desorden que le había dejado su antecesor, así se la ha pasado en los dos primeros tercios de su gestión, hasta que se animó, según anunció esta semana que termina, a interponer una denuncia penal contra Kike, lo que debió haber hecho desde un principio, para que de ser cierto que se dieron desvíos e irregularidades, los castiguen.

Por otro lado, hay que reconocerle que ganas las tiene, solo que mal encausadas, como les digo, ha perdido bastante tiempo en pleitos triviales que a nada bueno llevan, en estos momentos está más preocupada por su reelección que por otra cosa, bien sabe que sus niveles de aceptación entre la ciudadanía están por los suelos, para acabarla, los últimos días sufrió un desgaste por la cerrazón de no reconocer que la obra de la avenida Ayuntamiento se hizo sin los estándares de calidad, una y otra excusa pone para evadir responsabilidades, suyas o de la misma empresa constructora, desde que cayó la copiosa tormenta inventó, aunque ahora lo niegue, que el desastre había sido provocado por la ruptura del drenaje, lo que desmintieron las autoridades competentes, como no le quedó de otra, se agarra de una declaración encausada astutamente en entrevista radiofónica del director de la Conagua, Eleazar Castro, que dejó abierta la posibilidad que la precipitación de la tarde del martes 3 de octubre pudo ser una posibilidad de ocasionar los daños, mas nunca lo aseguró, para defender su dicho la alcaldesa cita que fue una lluvia atípica, intensa, que ese fue el motivo principal del deterioro del pavimento, luego entonces, que no fueron capaces de prevenirlo en el proyecto de gabinete para haberlo contemplado, además, ni cuenta se ha dado que se está dando balazos en el piel con tal de justificar su error, pues asegura que para evitar inundaciones de las casas y negocios ubicados por la citada vialidad, le dieron una pendiente en el centro, con ello, quiero entender, la dejaron como un canal, que fue lo que provocó que el agua tomara velocidad, para lo cual la carpeta no estaba diseñada, ya ni decir la falta de planeación, primero porque había otras calles que requerían una intervención pero se aferró en ésta, y como siempre, nomás sus chicharrones truenan, luego, meses atrás, intervino y reparó la prolongación J. Merced Cabrera -vaya que lo necesitaba- con un costo cercano al millón y medio de pesos, y saben qué, por no coordinarse con el Gobierno del Estado, con la ampliación a cuatro carriles, todo lo hecho lo levantaron, ya no existe, otro dinero más de nuestros impuestos que se fue a la basura… Continuará.

cesarguerrero1@hotmail.com

Comentarios