Audelino pide que alcalde presente resultados de gestiones en la CDMX

Audelino Flores Jurado, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF y Comapat, aclaró que el presidente municipal, Guadalupe García Negrete, no ha informado a los trabajadores sobre sus gestiones para obtener recursos en la Ciudad de México.

“Ninguna respuesta, primero dijo que le habían cancelado la cita en México y después supimos que allá andaba, pero sigue con la misma demencia de tocar puertas; no sé si sea eso esquizofrenia o alguna cosa que tenga ya con eso de tocar puertas y que al parecer no se las han abierto, y si se las abrieron, no han dicho si va a pagar a los trabajadores”, señaló el líder sindical.

Flores Jurado confía en que sí hayan apoyado en la capital del país al alcalde para que así pague a los trabajadores.

Y reitera: “No ha habido ninguna información, absolutamente nada, y nosotros seguimos exigiendo a la procuraduría para que las demandas que hemos presentado se aceleren, pues en ellas se tipifica el delito de abuso de autoridad, desvíos de recursos y retención de los recursos de los trabajadores, y no entregarlos es de tipo penal”, aclaró.

