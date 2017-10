¿Una guerra en México?…

A nuestro parecer en México es clara la necesidad de adoptar medidas que sirvan de base para superar el periodo de violencia en que nos hemos encontrado inmersos desde el año 2006 con la llamada guerra contra el narco. Esta guerra fue el detonante de una sucesión de graves violaciones a derechos humanos que hasta la fecha no ha concluido, por el contrario, incluso, aún va en aumento.

En este contexto, los cárteles mexicanos han operado como auténticos grupos armados organizados, han asolado regiones enteras del país con sanguinarios enfrentamientos y, la respuesta militarizada del gobierno federal solo ha provocado mayores atentados en contra de los derechos de las personas. La aparición de los grupos de autodefensa fue únicamente otro ejemplo del privilegio que goza la violencia armada para hacer valer los intereses de todos los grupos en pugna. Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la violencia armada en México ha provocado 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, y al menos 26 mil personas desaparecidas, miles de mujeres y niñas han sido abusadas sexualmente, entre otros atentados contra los derechos humanos. Los casos de San Fernando, Tlatlaya y Ayotzinapa, son ya representativos de una realidad que pocas autoridades quieren reconocer y mucho menos enfrentar. Sin embargo, pese a esa indiferencia, la realidad de nuestro país exige la adopción de medidas a través de las cuales se pueda enfrentar la violencia sin violencia y con ello se pueda restablecer la paz.

Si bien, la situación de México no se ha considerado formalmente una guerra, incluso el gobierno de Enrique Peña Nieto, a diferencia del encabezado por Felipe Calderón, ha eliminado la expresión de todo discurso y ha evitado la difusión periodística de los enfrentamientos, resulta evidente la presencia de grupos armados organizados que se enfrentan entre ellos y en contra del Estado Mexicano en diferentes entidades federativas como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, tan solo por mencionar algunos. Esta situación en buena medida revela la existencia de conflicto armado de carácter no internacional en los términos del artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949, pues los enfrentamientos cumplen con un nivel mínimo de intensidad y los grupos armados no gubernamentales disponen de fuerzas armadas organizadas.

Ante esta situación, y sin perjuicio de los procesos democráticos que deban seguirse, consideramos necesario en México la adopción de una estrategia holística que incorpore medidas de enjuiciamiento, búsqueda de la verdad y reparación del daño a las víctimas. De esta manera, las estrategias a implementar deberán necesariamente reconocer la insuficiencia de cada una de estas medidas por separado y la imperiosa necesidad de interrelacionarlas para que puedan reforzarse mutuamente, de forma que puedan, solo en conjunto, subsanar adecuadamente las secuelas de los abusos provocados por la violencia.

Así, el seguir modelos tradicionales en donde se busca combatir casos aislados a través del juzgamiento individualizado de los principales capos, con base en una concepción tradicional del derecho penal, de nada servirá para los fines que se proponen. Por tanto, para responder realmente a las exigencias de las víctimas y de la sociedad, la investigación y el procesamiento penal deben integrarse de forma tal, que las conductas individuales de los máximos responsables sean consideradas dentro de patrones de macrocriminalidad y macrovictimización, es decir, dentro de marcos de investigaciones y procesamientos penales que se concentren en identificar ciertas líneas de conducta criminal, revelando el funcionamiento de las organizaciones que promovieron la violencia, así como el modo de ejecución de sus crímenes y la forma en que estos repercutieron en las víctimas, estableciendo el procesamiento penal de los máximos responsables bajo modelos de macroprocesos que, con base en criterios de gravedad y representatividad, sustituyan la estrategia de investigación caso por caso que caracteriza al derecho procesal penal. Sobre estas propuestas escribiremos en entregas posteriores.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

Correo: bmendozal@derecho.unam.mx

