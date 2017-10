Atracadero de Sombras: Para ella, que todavía goza el vuelo de las mariposas

1 BÚSQUEDA SIN BRÚJULA

Durante un buen tiempo, buscó el rastro de ella perdido para él desde hacía posiblemente 30 años. Preguntó a varios amigos suyos si sabían algo respecto a ese enigma que parecía imposible de desentrañar. Y efectivamente, nadie logró darle una respuesta esperanzadora. Las conjeturas, entretanto, seguían acechándole alrededor de la existencia de aquel rastro o, desde la óptica más extrema, a su probable inexistencia.

Ante el transcurrir de su tiempo, si así puede llamarse al decurso bestial del sucesivo paso de sus años, la búsqueda finalmente él la dio por concluida. Sin embargo, la memoria de ese rastro de vez en vez reaparecía y, al mismo tiempo, terminaba fugándose, para instalarse en la vitrina de lo que él mismo pudo entablarla como la huella gozosa de una nostalgia poco a poco diluida, pero donde reaparecían aquellos instantes de felicidad desbordada que compartieron ese ahora convertido en un anhelante rastro y él. Y lo acosaba esa naturaleza misteriosa que otorgaban aquellos desbordes de la sensualidad cristalina, exuberantemente amatoria de dos prójimos irremediablemente fusionados en su mutua satisfacción desde el primer instante de percibirse por primera vez. Bueno, a distancia de esa inicial apertura y desgranados los posteriores acontecimientos que de ahí se derivaron, esa es la rigurosa percepción de él. Esa debe considerarse, en último término, su verdad impuesta a través del espejo retrovisor de su memoria. No sabe en realidad, luego de los años dichos, cual pudo o podría ser la versión de aquella alma que, ahora, únicamente la puede imaginar sonriendo y vistiendo ese rastro en el etéreo horizonte de un poema imposible de poderlo escribir.

2 AZAR CIBERNÉTICO

2017, septiembre, días previos del sismo que hirió varias partes de México.

Recientemente, a fin de cuentas él decidió incursionar en las redes sociales, enseguida de negarse a hacerlo durante muchos años, a pesar de la insistencia de sus amigos y de no pocos familiares, y otros tantos de sus eventuales lectores sabatinos en un periódico local. Bien, como buen principiante, la curiosidad lo obligaba a la práctica del supuesto indagador improvisado. Y se encontró con un sin de nombres, fotografías, perfiles, portadas, datos, y un buen número de solicitudes de amistad, sin dar por descontado, el cúmulo acaso de soledades esperanzadas ante el encuentro fortuito del galopante Eros juguetón. Descubrió, de sorpresa, muchos nombres conocidos por él. Otros, por supuesto, jamás vistos en su vida. Un mundo tentador y a la vez enigmático, se habría ante su sorpresiva navegación cibernética en el facebock y sus circunstancias. Y de pronto, frente a su incredulidad pasmada, localizó un nombre. ¡Sí, seguro! Era el nombre que daba señales de aquel rastro advertido. No obstante, reparó, ¿qué hacer?, ¡si esta vaina me es enteramente desconocida! Se sintió, tuvo que reconocerlo, un adulto analfabeto y por tanto impotente en esos menesteres. Pero, se dio ánimos: debo poner la flecha donde dice me gusta y simplemente oprimirla. Lo hizo, pensando en el fondo que eso quizá podría resultar como un aviso de su existencia hacia la parte de su interés, simbolizado en aquel tantas veces impuesto como un rastro inalcanzable. Después de todo, pensó en el azar y esas cosas que se derivan de lo inesperado o de lo sinuoso que puede transferirse el camino de una vida. Total, ya había hecho lo que su instinto le ordenara. ¿Y ahora qué? –se preguntó como un verdadero estúpido, pues, en realidad, no estaba seguro de nada. Sólo sabía que había oprimido ese me gusta, que, sin importarle la esencia de eso que sólo significaba para él un milagroso pretexto, no recordaba cual era la designación del mensaje que previamente leyera. No pudo evitar que se sentía como un intruso. Y en efecto, fue un intruso incógnito, seducido por una también anónima ilusión, retenida bajo el sesgo de una deslumbrante corazonada.

Y lo demás, ya lo sabe esa tentación de carne y hueso que está en este instante enfrente de él, tomándose ambos placenteramente un poderoso café de la región, en ese sitio increíblemente tarkosvkiano en las sugestiones de él. Las felices sonrisas de ambos, descifraban en esa mañana esplendorosa para ellos un acertijo deslumbrante. Petrificado en aquel acecho nostálgico tantas veces reverenciado durante la vereda extraviada del tiempo.

…

