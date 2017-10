Respalda plantilla de Chivas a Matías Almeyda

Una vez que el dueño Jorge Vergara respaldó al técnico Matías Almeyda tras la racha negativa que acumulan en el actual campeonato, el lateral izquierdo Edwin Hernández hizo lo propio y aseguró que el sentir del grupo es el mismo: el pastor es el menos culpable de que no se haya calificado a la Liguilla para refrendar el campeonato obtenido.

“Como lo demostramos el partido pasado que se perdió, salimos a dar la cara por Matías. Creo que los principales responsables de lo que está pasando son los jugadores. Matías es el líder del grupo, pero, dentro de la cancha, los que tenemos que resolver somos nosotros, él ha hecho todo para que se juegue bien, se tenga dinámica, pero al final, los culpables que no se meta, somos nosotros. El equipo sabe a lo que se juega. Terminaremos de la misma manera, atacando”, expresó el lateral izquierdo mexicano.

Aris insistió en que Almeyda ha hecho todo para buscar que su equipo esté bien, pero hubo muchos factores que se juntaron para dar el mal campeonato que suman y los tiene como últimos en la tabla general, lo cual dice, le da pena.

“Qué bueno que Jorge lo haya respaldado. Nosotros también lo respaldamos. Se juntaron muchas cosas que no están en nuestras manos. El que menos culpa tiene en estos momentos es Matías. Lo que ha hecho Matías nadie lo ha hecho y no se mancha lo que ha hecho por un torneo. Es un verdadero fracaso que no estemos en los primeros lugares”.

Los sentimientos en el redil son de tristeza, los resultados que se esperaban eran otros muy diferentes a los que realmente están plasmados y quedará como experiencia lo sucedido, para no volver a cometer el mismo error.

“Me hubiera encantado que estuviéramos en la Liguilla, pelear por el título, obviamente que nosotros en este momento no lo quisimos así por una relajación, y es cuando los equipos se empiezan a caer. Es de todos, tenemos los (…) en la garganta, por no decir otra cosa, y es cuando quieres comenzar a reaccionar, como cuando te estás ahogando y quieres respirar. Somos conscientes de lo que fallamos, más allá de que se den o no los resultados, pelearemos en la cancha, como ante América”.

Aris mencionó que personalmente le ha costado mucho digerir lo que sucede, y lo único que les resta es trabajar para acumular la mayor cantidad de unidades, para terminar lo más decoroso que se pueda el campeonato.

Señaló que la cantidad de críticas de todo tipo que se han dado, son hasta cierto punto normales, aunque hay algunas que le sacan de sus casillas, porque algunas están fuera de lugar y eso le molesta, aunque entiende que quien las hace, es porque le va a otros equipos y están aprovechando el momento.

“Venimos de ganar la Liga, de ganar la Copa y a lo mejor algunos me criticarán, pero quien lo diga es porque le duele que hayamos ganado los dos títulos. Somos los actuales campeones, quien diga lo contrario es porque le va a otros equipo y les arde que hayamos ganado. Me molesta estar en último lugar”, concluyó.

