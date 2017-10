Cada lunes, desde algún lugar de Jalisco : La esperanza del católico

Impresionante, el video “Raqqa, vivir en el Estado Islámico”, que presentó Carlos Loret de Mola el viernes 20 y que narra cómo cambió la vida de los pobladores de la ciudad Siria de Raqqa cuando fue tomada por el Estado Islámico, cuyos soldados –que habían destruido centros culturales como Palmira-, corrieron a los periodistas, bloquearon internet, exigieron que entregaran todas las televisiones, obligaron a las mujeres a cubrirse totalmente (excepto los ojos), prohibieron el cigarro y las bebidas alcohólicas y cerraron las escuelas (los niños tenían que ir a cursos donde los preparaban para convertirse en terroristas). Los castigos por desobedecer cualquiera de las normas podían llevarlos a la ejecución pública (a quien alguien acusaba de robo le cortaban la mano). En ese video, grabado clandestinamente por habitantes de Raqqa, se ve a dirigentes del Estado Islámico advirtiendo que continuarían tomando otras poblaciones hasta apoderarse del mundo entero.

Aunque el Papa Francisco, en Audiencia General del miércoles 4 de octubre se refería a las comunidades perseguidas en el Medio Oriente, vienen al caso sus palabras esperanzadoras, ahora que gran parte de nuestro pueblo ha resultado afectado por terremotos y huracanes: “El cristiano no es un profeta de desventura. La esencia de su anuncio es lo opuesto. Es Jesús, muerto por amor, y al que Dios resucitó la mañana de Pascua. Y este es el inicio de la fe cristiana. Los Evangelios no se cierran con el Viernes Santo, van más allá”. Y es precisamente este fragmento posterior el que transforma nuestras vidas. Los discípulos de Jesús estaban abatidos aquel sábado después de la crucifixión; aquella piedra en la puerta del sepulcro había cerrado también los tres años emocionantes vividos por ellos con el maestro de Nazaret. Parecía que todo había acabado, y algunos, desilusionados y asustados, estaban ya dejando Jerusalén.

“¡Pero Jesús surgió! Este hecho inesperado voltea y subvierte la mente y el corazón de los discípulos. Porque Jesús no resurge solo por sí mismo. Si sube hacia el Padre es porque quiere que cada ser humano tome parte en su resurrección y que cada criatura sea arrastrada hacia arriba. Y en el día de Pentecostés los discípulos se transformaron en el aliento del Espíritu Santo. No tendrán solamente una hermosa noticia que llevar a todos, sino que serán ellos mismos diversos que antes, como renacidos en una vida nueva. La resurrección de Jesús nos transforma con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús está vivo, está vivo entre nosotros, está vivo y tiene esa fuerza de transformar”.

“Jesús no quiere discípulos capaces solo de repetir fórmulas aprendidas de memoria. Quiere testigos personas que propaguen esperanza con su modo de acoger, de sonreír, de amar. Sobre todo de amar porque la fuerza de la resurrección hace que los cristianos sean capaces de amar, incluso cuando el amor parece haber perdido sus razones. Hay un más que vive en la existencia cristiana y que no se explica simplemente con la fuerza de ánimo o con un mayor optimismo. Cuando el cielo está completamente nublado, es una bendición quien sabe hablar del sol”.

“El verdadero cristiano es así: no quejumbroso y enfadado, sino convencido por la fuerza de la resurrección, de que ningún mal es infinito, ninguna noche dura sin fin, ningún hombre está definitivamente equivocado y ningún odio es invencible por el amor. Pensemos en tantos cristianos que no han abandonado su pueblo, cuando ha llegado el tiempo de la persecución. Quien ha tenido la gracia de abrazar la resurrección de Jesús puede aún esperar lo inesperado. Los mártires de cada tiempo, con su fidelidad a Cristo, cuentan que la injusticia no es la última palabra en la vida. En Cristo resucitado podemos continuar esperando. Los nombres y las mujeres que tienen un por qué vivir, resisten más que los demás en los tiempos de desventura”.

