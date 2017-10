Albarrada llega a zona de Liguilla en Voleibol de Segunda

Infoecos/Colima

Por increíble que parezca, Albarrada, que estuvo tres meses en el último lugar, ganó a Indeco Albarrada 27-25 y 25-17 para obtener su tercer victoria al hilo, y llegó a seis puntos para meterse en zona de Liguilla en la jornada 10 del Torneo de Voleibol de Segunda Fuerza, que se disputó en la cancha de El Diezmo.

Parece que la regañada que les puso el timonel Erik Vázquez a sus equipos surtió efecto, pues desde que sufrieron la última derrota ante Lo de Villa, no han vuelto a perder, y ahora están motivados, y si bien para ellos ya terminó la temporada regular, no pierden la esperanza de que Cobras no gane en la última jornada, para que puedan disputar su primer playoff.

En los resultados que se dieron en la Unidad Morelos, Lo de Villa logró doble victoria que los catapulta al liderato con 16 puntos, primero superaron a Cobras 25-9, 22-25 y 15-8, y luego le ganaron a Jamaica 27-25 y 25-16, con notable desempeño de Jaime Bravo, Fernando Munguía y el líbero Kevin Puente.

En el auditorio, Súper Las Torres vence a Rebeldes 25-19 y 25-17, y se afianza en la segunda plaza; pero MSA ya los alcanzó en 14 puntos con su éxito sobre Cobras 25-17 y 25-19; Pumas se metió también al tercer puesto con sus triunfos ante Jamaica 25-9, 20-25 y 15-9, y sobre Rebeldes 25-21 y 25-20. Árbitros Eustaquio Mariz, Claudia López y Bernardo Celis.

