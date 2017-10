Instalaciones del INIFAP están en un predio invadido que no quieren pagar

Infoecos/Tecomán

Las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en el municipio de Tecomán, se asientan sobre un predio que no es de su propiedad y aunque lo han reconocido y ofrecieron pagarlo, ahora buscan un amparo para retrasar la resolución del conflicto.

Así lo informó el dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Colima, Luis Enrique López Carreón, quien se dio a la tarea de asesorar a los integrantes del Ejido Revolución que iniciaron la demanda correspondiente y están a la espera de que se les haga justicia, sobre todo luego de que en una reunión en la que estuvo presente el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, la dependencia federal les hiciera una oferta por 13 millones de pesos por la compra-venta del terreno.

El antorchista mencionó que el predio en disputa mide un total de 229 hectáreas y fue dotado en el 2001 a los ejidatarios por parte del Tribunal Agrario, solo que antes de tomar posesión, otras personas se ostentaron como propietarios e invadieron las tierras y otros más ya las tenían en posesión.

“De las 229 hectáreas totales, un pequeño propietario tiene 65 hectáreas, 98 hectáreas las tiene el Ejido Vicente Guerrero, 66 hectáreas las tiene en posesión de INIFAP”, expresó.

Mencionó que en el transcurso de los años con el apoyo de la organización Antorchista se concretaron gestiones ante la Sedatu; a nivel central se pudo convenir que los ejidatarios de Revolución pudieran ser indemnizados.

En lo concerniente al INIFAP, precisó que este organismo descentralizado tiene 66 hectáreas, las cuales compró cuando el conflicto agrario aún no se resolvía y probablemente se las pudo haber pagado a quien no era el legítimo propietario.

Indicó que una vez resuelto el conflicto, el juez emitió la orden al INIFAP de desalojar el predio por asentarse en un terreno que no les pertenece, pero detalló que el desalojo no se ha concretado porque a la dependencia le interesa conservar la inversión realizada en el predio, y aunque oficialmente ofreció pagar, el pasado 1 de septiembre, mediante un oficio sellado y entregado al gobernador Ignacio Peralta, 13 millones de pesos por el predio, hasta el momento no ha entregado un solo centavo.

Bajo estas condiciones, demandó la intervención de la administración estatal para lograr que la dependencia federal genere el pago inmediato de los 13 millones de pesos a los afectados o, en su caso, desaloje el terreno para que los ejidatarios de dicha localidad puedan hacer uso de las tierras.

