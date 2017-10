MicroOpinión

En este espacio y en mi columna he señalado más de una vez la urgencia de generar un pacto social, pueblo, autoridades, empresarios y medios de comunicación, en la promoción de la cultura de la paz y la no violencia. Todos somos partícipes de la situación en la que nos encontramos, por ende todos debemos involucrarnos en la solución. Las palabras y quejas no bastan, hace falta más que buenas intenciones.

