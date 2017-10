Sindicato busca beneficio económico basificando trabajadores: Coparmex

Mientras el gobierno se vería afectado por pagar prestaciones, el sindicato se vería beneficiado por las cuotas sindicales

Con la sindicalización de trabajadores numerarios y de confianza, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado busca un beneficio económico, aseguró el presidente estatal de la Coparmex, Mario Moncada Cantú, quien cuestionó la actitud unilateral del dirigente sindical Martín Flores Castañeda.

En entrevista vía telefónica, el dirigente empresarial aseveró que de concretarse la sindicalización, se le abrirá un gran hueco económico a la administración estatal, en tanto el sindicato ganará recursos con las aportaciones de cuotas por parte de los trabajadores.

“Sería una carga importantísima adicional desde el punto de vista laboral con todas las prestaciones que tienen, y le abriría un hueco muy fuerte a las finanzas del estado”, refirió.

Moncada Cantú dijo que faltó voluntad, buena fe y negociación directa para resolver este tema, “parece que tiene algo de dolo porque aquí hay mucha mejora económica del sindicato”.

Agregó que las finanzas del estado no están en su mejor momento ni mucho menos, de ahí que insistió en tener mucho cuidado con lo que se piensa hacer al respecto.

En su interpretación, el dirigente empresarial dijo que Martín Flores lo que hizo al tomarles protesta a estos trabajadores, fue darles la base, “y eso tiene que ser producto de una negociación entre el sindicato y el Gobierno del Estado. No es unilateral el tema”.

El dirigente empresarial manifestó que el sindicato tiene un interés económico en el tema al solicitarle a sus integrantes que destinen una parte de su salario para dicha agrupación: “El estado me parece que no va a gastar más, pero tendrá compromisos laborales importantísimos en las prestaciones que en este momento no tenía”.

Insistió que de concretarse esta sindicalización, el gasto del estado “se va a incrementar de manera importante y los ingresos del sindicato también. Entonces yo veo más interés económico que laboral por parte del sindicato. También veo un golpe muy fuerte a las finanzas del estado para integrar a estas 480 personas”.

Consideró que Martín Flores está buscando imponer la sindicalización a estas personas, dejando de lado cualquier negociación con el Gobierno del Estado y utilizando engaños al citar a algunos de los trabajadores en el lugar de la toma de protesta.

