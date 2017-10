Contrapeso: El periodismo de sangre

Del asesinato del presidente municipal de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, pueden hacerse muchos análisis; por lo obvio, quiero sumarme a las voces que reprueban este lamentable hecho, y decir que la muerte del alcalde es la punta de un iceberg gigante de violencia en la entidad, que cada vez sale más a flote, y, por lo tanto, debe encender los focos rojos en la administración del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Sin embargo, en esta columna quiero invitar a la reflexión acerca de las enseñanzas que este acontecimiento –o su cobertura noticiosa– deja para el periodismo y para la ciudadanía.

En redes sociales circularon imágenes explícitas del cuerpo del alcalde después del atentado, presuntamente tomadas por elementos policiales al llegar al lugar del tiroteo.

Me parece lamentable que sin el más mínimo sentido de humanidad, ya no digamos de ética o moral, haya personas que difundieron fotografías del cuerpo baleado, ya sin vida, de Crispín Gutiérrez Moreno.

Es triste porque más allá de la figura pública que era por su investidura como representante popular, el alcalde forma parte de una familia y de una comunidad, tiene hijos, esposa, amigos… y es una falta de respeto a su memoria, el difundir estas imágenes.

Pero es más lamentable que haya medios de comunicación que retomaron las fotografías –y hubo quienes hasta las publicaron en portada– motivados por el morbo, el amarillismo y las ventas que genera la nota roja. Son periodistas de sangre.

De las personas en redes sociales, no es justificable, pero quizá sí entendible. Pero de un medio de comunicación que se jacte de ser serio, profesional y comprometido con la sociedad, me parece atroz.

Ya lo dijo Javier Darío Restrepo, periodista colombiano y experto en ética periodística: “La violencia no puede convertirse en un espectáculo para satisfacer la curiosidad y el morbo del público. En ese sentido, la publicación de imágenes macabras de muertos, heridos y actos violentos, destinada solamente al aumento de las ventas, pervierte la profesión y degrada a los receptores de la información. Por tanto, la publicación de informaciones sobre la violencia no puede estar inspirada en el afán de hacer un negocio.

Estas informaciones cumplen su función de servicio al público cuando le muestran lo que está sucediendo, le explican por qué sucede, y le abren los ojos para ver el daño que sufre la sociedad en el presente y las consecuencias que tendrá en el futuro. Tal información no es, pues, respuesta para curiosos y morbosos, pero sí es aporte inteligente para hacer entender los hechos. Además es una información que se convierte en un estímulo permanente para la acción”.

Aplaudo iniciativas de empresas periodísticas, como el Ecos de la Costa, que han decidido no convertirse en contadores de muertos o mercenarios de la desgracia, quitando las imágenes explicitas de las víctimas de la violencia de la primera página.

Como periodistas conviene retomar lo que dijo Louise Roug, editora de noticias internacionales de Mashable, aunque no existe ninguna regla única sobre la utilización de imágenes explícitas en las noticias, es imprescindible considerar las posibles consecuencias a la hora de hacerlo.

Creo que debemos pensar en los familiares de las víctimas, en sus amigos y conocidos, y cuestionarnos de manera sincera y crítica cuáles son los verdaderos motivos que podrían llevarnos a la publicación de las imágenes, si tienen valor periodístico más allá del morbo y el sensacionalismo.

Como ciudadanos debemos también de exigir contenidos que no nos degraden, que hablen de una cultura de paz y no de violencia. Y no hablo de callar la realidad social, solo de cuidar los derechos de las víctimas y proteger su imagen hasta por humanidad y empatía.

PUNTO Y APARTE

Cortas se quedan las propuestas de sanciones aprobadas, producto de la auditoría extraordinaria al gobierno de Mario Anguiano Moreno. Lo cierto es que incluso hoy, después de la revisión del Osafig, no tenemos idea del tamaño de la malversación de fondos que sucedió en la anterior administración estatal.

*Comentarios al correo electrónico rolandonotas@gmail.com / Twitter: @rolandonotas / www.rolandonotas.wordpress.com

