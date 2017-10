Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

NOVENTA ANIVERSARIO. La celebración de los 90 años del Ecos de la Costa es propicia para felicitar a la señora Leticia Castro López, presidenta del Consejo de Administración, por su liderazgo; asimismo al director Manuel Agustín Trujillo, por su quehacer; así como al director de El Correo de Manzanillo, José Ortíz Íñiguez. Me permito también expresar mi reconocimiento a El Comentario, con 43 años de estar en la palestra social como órgano oficial universitario, a su director Pepe Ferruzca y al rector José Eduardo Hernández Nava, quien con gran atingencia conduce el timón de la nave universitaria.

INDIRA EN LA PALESTRA. El reciente nombramiento de Indira Vizcaíno en Morena, la coloca en la palestra para buscar ser candidata al Senado de la República y, eventualmente, yo creo que tiene todo para ser la abanderada del mismo a la gubernatura del estado en el 2021, con fuertes posibilidades de meterse en serio a la disputa por el poder, tomando en cuenta el desgaste que está sufriendo el PAN por sus fracturas internas y el agotamiento del ciclo del liderazgo de Jorge Luis Preciado y su grupo, y el surgimiento de nuevos cuadros nucleados en torno a Julia Jiménez y Pedro Peralta. En lo que concierne a Indira, en los hechos, por su capital político acreditado en las urnas, y por su cercanía en el ánimo de López Obrador, es un hecho que está tomando en timón de la nave morenista en Colima, acompañada por Claudia Yáñez Centeno, una familia colimense de fuerte tradición política y con nexos de parentesco con Porfirio Muñoz Ledo. Considero que Claudia Yáñez Centeno será la candidata de Morena a la diputación federal por el primer distrito. Es hermana de César Yáñez, vocero oficial de López Obrador y su hombre de todas las confianzas desde hace muchos años. César inició sus pininos desde 1988 trabajando con Cuauhtémoc Cárdenas en aquellos históricos comicios presidenciales, en los que a punto estuvo de ganar y hubo un fuerte conflicto postelectoral alegando fraude en las elecciones que permitieron la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari. Después, César Yáñez se fue a trabajar con AMLO y es del círculo más cercano del tabasqueño, que va por su tercer intento en su batalla por la Presidencia de la República. Indira Vizcaíno tiene una fuerte presencia política y se puede colar al Senado, sobre todo si el PRI y el PAN no aciertan en la designación de sus candidatos. Hay errores que se saldan en las urnas.

LOS TIEMPOS. El gran problema con el que van a lidiar todos los actores y los partidos, es el tiempo. El sismo vino a afectar todas las variables, movió el tapete a todos y significó un impasse en la lucha por el poder, pues no se puede lucrar con la tragedia, so pena de pagar un alto costo político. Entonces, considero que los tiempos se han precipitado y los partidos deben apresurarse a definir a sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular, sobre todo, por supuesto, en lo que concierne a la Presidencia de la República. Considero que la indefinición favorece a López Obrador, pues el único candidato que está seguro, ya que él lo es todo. Es el candidato, es el presidente del partido, es el dueño de la franquicia, es el amo y señor, y nadie se atreve a disputarle su paraíso interno y cualquiera que tenga brillo propio, que tantito pueda hacerle sombra, de inmediato lo sacan de la jugada y si no que le pregunten a Ricardo Monreal, a quien sacó del camino de la postulación a jefe de Gobierno de muy mala manera. Esto va a traer fuertes consecuencias para AMLO, esto no se ha acabado. Es tan relevante el tema que puede perder no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país. De ese tamaño es el boquete que le va a abrir Ricardo Monreal. Como un buen animal político que es AMLO, ya percibió el peligro y ahora quiere contentar a Ricardo Monreal ofreciéndole el cargo de Secretario de Gobernación en el hipotético y remoto caso de que fuera el ganador de la Presidencia. Primero le dio el garrotazo, sacándolo de la jugada para beneficiar a su favorita, Claudia Sheinbaum, y ahora le ofrece la zanahoria de la Secretaría de Gobernación.

