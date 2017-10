IP pide investiguen el destino de 80 mdp que no pagó gobierno de MAM al SNTE

El magisterio se tuvo que manifestar en su momento cuando estaba siendo afectado, por lo que se debe sancionar a los responsables de este desfalco

Infoecos/Colima

La Cámara Nacional de Comercio hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen cuál fue el destino de 80 millones de pesos que se debieron pagar al SNTE en la pasada administración, y también se sancione a los responsables por no cumplir.

Sobre el particular, el presidente de Canaco. Walter Oldembourg Ochoa, expuso que las cuentas públicas de la pasada administración no fueron transparentes, tampoco bien administrados los recursos públicos, no solo en el área de educación sino también en el Sefidec, así como en otras áreas donde el Gobierno estatal tiene presupuesto.

Como iniciativa privada, expuso que molesta que en su momento no se ejecutaron las acciones correctivas y tampoco las manifestaciones de ambas secciones del SNTE, pues simplemente la autoridad en turno dejó pasar su responsabilidad a la presente administración.

Puntualizó que el magisterio tuvo que manifestarse en el sexenio pasado cuando estaban siendo afectados, de lo contrario se puede pensar que hubo negociaciones entre líderes sindicales con la autoridad en turno.

“No me pagues ahorita porque no tienes dinero pero te voy a pedir esto y esto otro”, subrayó.

Dijo que esto se presenta cuando existe una falta de transparencia en la rendición de cuentas, ya que son recursos generados por el pueblo a través de los impuestos. “Ese tipo de negociaciones que se dan bajo la mesa, al final de cuentas acaba afectando a todos”, sentenció.

Además, señaló que lastima que los responsables no tengan una sanción por las acciones que cometieron en el sexenio pasado.

Tras exponer que esta situación es una frustración grande, el líder empresarial ejemplificó que una persona que roba una manzana es sancionada, mientras que los funcionarios que desvían fondos millonarios no tienen una consecuencia.

“Los 80 millones de pesos que dejó como adeudo la pasada administración no es cualquier cosa y no se debe tomar a la ligera, pues uno de los principales objetivos de la presente administración es tratar de sanear las finanzas públicas”, apuntó.

Por tal motivo, si le meten un “descalabro” de 80 millones de pesos en esta administración, viene a afectar directamente al estado.

En ese sentido, Walter Oldembourg opinó que antes de cubrir esa cantidad para las secciones sindicales, se debe hacer un análisis minucioso para conocer en qué se aplicó ese dinero, si fue destinado a los trabajadores de la educación o se destinó a los aviadores.

No obstante, aclaró que con esta opinión no quiere decir que esté en contra de que se pague a los maestros: “Se les debe pagar lo que honradamente han generado y si es algo que justamente les corresponde, se les debe pagar”, insistió.

Sin embargo, enfatizó en la necesidad de que se investigue a fondo dónde quedó el dinero que en su momento se les tuvo que pagar.

