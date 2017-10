A media semana: Seguridad vulnerable

Bastantes interrogantes en el aire deja el lamentable asesinato del alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, la principal, el móvil de la ejecución, aunque es identificable, por cómo se dieron hechos, que fue perpetrado por la delincuencia organizada, por el modo y tipo de armas que usaron. Hasta el momento, lo único que se conoce de manera oficial es la aprehensión de dos implicados, nada más, que dizque son originarios de Jalisco, pero ese dato por sí solo nada revela. Luego entonces, después de cinco días del suceso supongo que las autoridades policiales, en este caso la Procuraduría de Justicia, debe tener algún avance relevante en las pesquisas, pero conociendo su proceder, se ampararán con que es secrecía de la investigación y dudo mucho que en corto plazo informe algo a los ciudadanos, sin embargo corren el riesgo por su lentitud, por la figura pública de quien se trataba, arrecien las críticas hacia su jefe, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, como si el horno estuviera para bollos, precisamente en esta materia, creo en mi particular punto de vista, los mandos directivos le han fallado a Nacho, quien, a pesar de los escasos resultados, una y otra vez les ha reiterado su confianza, la cual no ha sido correspondida de igual manera, porque no solo es el caso del presidente municipal, la vorágine de violencia se mantiene por toda la geografía estatal.

PARA CERRAR

Mirando el lado humano de Crispín Gutiérrez Moreno, queda de ejemplo cómo debieran comportarse los políticos con sus gobernados: cariño, respeto, humildad, sobre todo conducirse honestamente, virtudes en conjunto que tuvo en vida quien fuera primer edil de Ixtlahuacán; modelo que debieran seguir más de uno por todo Colima, aunque está difícil, Dios no endereza jorobados… Tres semanas han transcurrido desde que colapsó la magna obra de la avenida Ayuntamiento y hasta el momento no se conocen las cacaraqueadas pruebas de laboratorio que anunció Yulenny Cortés León, según ella, en mano se deslindarían responsabilidades, principalmente, hasta el momento ni el documento, ni reparan la calle que, según se escucha, pretenden solo parcharla. Se me hace raro que oculten esta información porque afecta la de por sí deteriorada imagen de la alcaldesa rumbo a su intención de reelegirse para el 2018, que por cierto no la tiene nada fácil, como supone, al contrario, harto difícil, el mismo dirigente del CDM panista de Villa de Álvarez, Héctor Mier Castro, recientemente señaló que Yulenny ha tenido muchas desavenencias con la población en general, las promesas de campaña creo que no han sido cumplidas. La principal desavenencia con la población villalvarense ha sido que su forma de gobernar, no recibe a la gente, es una presidencia totalmente de puertas cerradas, tanto a la población en general como a sus propios compañeros, nosotros no hemos podido, en dos años, tener una entrevista con ella. Así pues las cosas con la oriunda de Manzanillo, dos años bastaron para echar a la basura gran parte de su capital político, en resumen, Yulenny en la antítesis de Crispín, que en paz descanse… Una burla para el noble y aguantador pueblo colimense las propuestas de sanciones aprobadas ayer en el Congreso del Estado contra la rata depredadora de Mario Anguiano Moreno y parte de la gavilla de ladrones que durante seis años se hartaron de saquear las arcas estatales, la verdad no entiendo por qué si las auditorías arrojaron un desfalco de dos mil 119 millones de pesos, solo obligan a resarcir menos del 10 % y de paso ridículamente dizque los inhabilitan para ocupar cargos públicos, pero algo es algo, como dijera la diputada Norma Padilla. Lo correcto era que devolvieran todo lo que se robaron y metieran a toda esa pandilla a la cárcel, por eso nadie cree en la política y quienes la practican, porque si un simple ciudadano roba comida por necesidad, sin tocar baranda, va al tambo, mientras, estos tipejos son intocables. ¡No te acabes, impunidad!

Comentarios