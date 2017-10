Nacido sin alas: ¿Por qué mantener la esperanza en México?

Ancianos que vivieron en carne propia las implicaciones de una revolución que propuso cómo destruir un gobierno dictatorial pero que no aclaró del todo cómo edificar un gobierno democrático. Adultos que depositaron su fe en una alternancia que cambió al partido en la Presidencia pero que no transmutó la clase política. Jóvenes cuyas aspiraciones se han limitado al crecer estando bombardeados mediáticamente por notas rojas y casos de cinismo y corrupción en todos los niveles. Se trate del siglo pasado, de la entrada del tercer milenio o de la actualidad, pareciera que la desilusión ha sido una constante para el mexicano.

He ahí que no resulte tan complicado entender la frustración y el hartazgo. He ahí que sea tan común escuchar la pregunta: ¿Cómo mantener la esperanza en nuestro país? Hoy, frente a un futuro cercano con tintes electorales que enardece el oportunismo político al mismo tiempo que el escepticismo ciudadano, es preciso reformular esta interrogante y cuestionarse: ¿Por qué mantener la esperanza en nuestro país?

Porque contrario a lo que se puede llegar a pensar, la esperanza no es una lente con la cual distorsionar lo existente en base a lo anhelado; sino que es la manera más valiente de aceptar la realidad y emprender acciones para encauzarla hacia lo que se ansía.

Porque renunciar a toda esperanza es lo más cercano a encadenarse a las circunstancias actuales sin admitir una posibilidad de cambio. Es dejar de bracear y ceder ante las corrientes turbulentas de las dificultades, ignorando que la perdición no será el agua inquieta sino la cobardía y el conformismo del quieto de carácter.

El que renuncia a la esperanza no lleva visible el grillete al pie, pero lo arrastra ocultamente, amarrado en sus entrañas. Mantenerla, entonces, no sólo implica determinación, también demanda compromiso.

Porque si “nadie sueña donde todos tragan”, soñar no sólo es coherente sino imperativo en un país tan hambriento de justicia y de paz como el nuestro. Porque en ningún momento se ha negado que los mexicanos tenemos muchos motivos por los cuales sentirnos impotentes, tristes o lacerados, -confieso que yo mismo lo he experimentado-, pero abandonar la esperanza significa dejarse eclipsar por la domesticidad e instaurar una moral propicia al relajamiento en la que el gobernante que no roba es admirable.

Es tan impensable una revolución que alcance la perfección y la felicidad absoluta como una búsqueda de la perfección y de la felicidad absoluta sin una revolución. Del sofocamiento no despertaremos loando o recriminando lo que fue, sino sembrando el porvenir. Y para ello necesitamos de la esperanza tanto como el fuego requiere de una chispa para encenderse. Es claro que México no llegará hasta donde los esperanzados quisieran que llegue, pero lo hará más lejos de lo que lograría a base de pusilánimes.

