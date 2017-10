Reto, inconsciencia o manipulación

No obstante la situación financiera del Gobierno del Estado, que apenas está dando visos de recuperación debido al desfalco de que fue objeto en el sexenio pasado, Martín Flores Castañeda, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, desea sindicalizar a 500 empleados de la administración estatal.

Sin la sensibilidad que lo ha caracterizado en su larga carrera como líder sindical y político, en donde ha podido disponer de recursos a placer y sin rendir cuentas, el ex diputado local cree que está en los tiempos en donde la impunidad y el derroche eran moneda de cambio.

Ignora, o al menos eso parece, que cualquier acción que tome en la actualidad es observada con lupa; ahí está, por ejemplo, el dictamen que se presentó al Congreso del Estado, luego del análisis del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, en donde se proponen sanciones para funcionarios de la pasada administración, que van desde la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta la devolución de cantidades millonarias.

Martín Flores reta, en este sentido, a las instituciones, pues siente un halo de protección en su gremio sindical que lo envalentona para desafiar al Gobernador del estado, poniendo por delante a 500 empleados de la administración, a los que usa como escudo para imponer su voluntad.

Lo cierto, sin embargo, es que sólo los está llevando al baile. Según la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, para acceder a una base se tiene que llevar a cabo un proceso escalafonario, lo que en este caso no se está haciendo, además de que no existen los recursos para aumentar el número de sindicalizados, pues no está contemplado en el presupuesto de 2017.

Flores Castañeda no aprende que los tiempos actuales requieren nuevas formas de hacer política; la suya es arcaica y, por lo mismo, destinada al fracaso.

