Pensamos distinto, pero hablamos el mismo idioma: José de la Quintana

Muy consciente de que la cultura se recrea a través del mestizaje, José María de la Quintana, director de la Editorial Amargord, invitado especial del Festival Internacional de la Palabra (FIP), afirmó que Colima es más importante, en todos sentidos, de la importancia que se le da y eso lo demuestra el que venga aquí gente distinguida de fuera a contar a los colimenses lo que hacen.

“Es importante lo que Colima escuche de la gente de fuera y lo que le pueda decir a esta gente que cuando se va se llevarán algo y dejarán a la vez un poco de ellos aquí”, consideró, durante la entrevista sostenida con Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, director del Ecos de la Costa.

El escritor español fue invitado por la editorial colimense Puerta Abierta y mencionó la grata sorpresa que ha sido encontrar participantes en el FIP como Dante Medina, que tiene varios premios nacionales o Fernando del Paso que con sus voces vienen a aportar lo mismo que el Concejal de Cultura de Soria que organiza uno de los festivales de poesía más importantes de España.

Como editor de poesía mencionó que este género ha tenido un resurgimiento en la Madre Patria, y consideró que Colima y los organizadores del FIP tuvieron el acierto de invitar a dos escritores españoles y se irán para Soria dos poetas colimenses para publicarlos a través de Amargord.

“Pensamos muy distinto (españoles y mexicanos) y escribimos muy distinto, pero hablamos el mismo idioma, que es lo más importante; creo que nuestra característica es ser de un modo, muy europeos y vosotros sois muy mexicanos, y es importante que se conozcan esas diferencias”, resaltó.

Con todo el oficio de quien se dedica a “hacer soñar”, José María de la Quintana afirmó que se requiere hacer de todo pero sobre todo trabajar y “trabajarse”, porque desde su visión un artista que no escribe, no crea, o un músico que no canta todos los días, no hace música.

“Si no te entrenas en lo que haces, no vuelas para nada, y creo que eso es un defecto que tiene la juventud actual, que debe trabajar, estudiar y leer lo que les rodea porque a través de la lectura creces por dentro y va surgiendo un poco lo que es tu voz, y la cual es muy importante comunicarla, porque al hablar de cultura se habla del espíritu humano, y eso que llevamos por dentro que refleja nuestra geografía, amores, desamores, lo que pasa aquí que es desconocido pero que en unos años será intercambiado”, consideró.

Como persona alejada de la política, José María aclaró que a los poetas no les importa o afecta la efervescencia que se vive en Cataluña por el proceso para tratar de independizarse de España, porque todo responde a un asunto de corrupción donde los “amos no pueden estar junto a los esclavos, al referirse a los partidos políticos Convergencia y Unión, pues la oligarquía no puede estar al lado del pueblo más bajo; todo es un manejo para disfrazar la corrupción y salir limpios”, opinó.

“¿En qué país te quieres convertir cuando en español se pueden entender 400 millones de personas y vas a cambiarlo por un idioma que es hablado por seis o siete millones de habitantes?”, cuestionó.

Desde su experiencia, el principal problema es el significado que se le quiere dar a la palabra igualdad, cuando naturalmente nadie es igual a nadie por el ADN, y por eso cada persona es única, pero reconoció que por no ser iguales, no se puede tampoco pensar que no valen lo mismo, pero aseguró que esa es la visión de una persona que no hace política, sino la de alguien que se dedica a hacer soñar a los demás.

