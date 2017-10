Perspectiva: Las alianzas perversas

Se llegan los tiempos políticos y empiezan las alianzas entre partidos, como en el caso del PT que en Colima lo regentea un tal Joel Padilla Peña, quien está aferrado en la dirigencia sin darle oportunidad a otra persona que pudiera dirigir mejor a ese satélite político, pues ya anunció que se va en coalición con Andrés Manuel López Obrador, para contender por la Presidencia de la República en 2018. Y también afirma que se siente perseguido por el Gobierno federal, por esa alianza entre PT y Morena.

No es de extrañar que este partido siempre ande buscando con quién aliarse, porque por sí solo es incapaz de contender en una elección, porque saben bien que perderían hasta el registro, ya que no tiene militancia, no tiene seguidores, porque es un partido que se va al mejor postor, es decir, el que le ofrezca más canonjías políticas. Como cuando hizo alianza con el PRI, en donde sacó más tajada, pues esto de manejar la educación en algunas escuelas, y que le den presupuesto a un particular, cuando en realidad quien debe manejar la educación es el Gobierno federal y estatal. Si un particular quiere poner su propia escuela la debe mantener con dinero propio y no con dinero del erario.

Muchos padres de familia se quejan por los cobros que les hacen, que inclusive tienen que pagar parte del mantenimiento en algunas aéreas de los salones donde están sus hijos, cosa que es incongruente, cuando los padres de familia están pagando una cuota mal llamada de recuperación, que va desde 500 hasta mil 300 pesos mensuales, por niño. Cuando, se reitera, es un particular que recibe subsidio federal, pues entonces las escuelas particulares que hay en el estado deberían de exigir subsidio, para que sea parejo.

Pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, pues el Gobierno federal, con tal de tener aliados políticos, aunque sea de membrete, les da todo y al último se hace un gran boquete en el presupuesto, y por eso no se atienden necesidades que tiene la gente más vulnerable, que no dan las tres comidas, porque no les alcanza el mísero salario mínimo que ganan, principalmente los jornaleros del campo, un campo olvidado por los gobiernos priistas que se han sucedido uno tras otro.

Yo no sé por qué, en la tribuna más representativa del estado, como en el Congreso local, le dan chance a Padilla Peña, para decir, en un tono amenazador, “que se oiga en Colima y en todo México” que él y su membrete van con Morena, cuando eso ni cosquillas hace a los demás partidos, porque como ya se dijo, el PT, como otros partidos chicos, solo tiene el membrete, pero carece de lo principal, que son los militantes.

A nadie le interesa, y menos al PRI, esa amenaza, que se van con Morena. Lo que sí debe de hacer el Gobierno federal es analizar y auditar los recursos del erario que se le dan a ese partido, para promover algunas escuelas, y ver si se están aplicando al fin propuesto. Por eso, tan populista es el PT como Morena, se buscan para rascarse.

RETAZO

De varios asuntos, el señor Walter Oldenbourg Ochoa no anda tan errado, pues no solamente él exige que se aclare dónde quedaron los 80 millones de pesos destinados a la educación, y que supuestamente desaparecieron en el gobierno de Mario Anguiano, pues también la sociedad reclama que se transparente hasta el último centavo que el gobierno recibe en los presupuestos federal y estatal, en virtud de que es un dinero de todos los que pagamos impuestos. Es un dinero público que el gobierno tiene la obligación de informarle al pueblo en qué y cómo se gasta, por eso el señor presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Colima está molesto, como están gran parte de los colimenses, y desean que los que usaron mal esa cantidad, sean sancionados, pero ya sabemos que esos deseos, como los de toda una sociedad irritada, solo son sueños guajiros. Aunque nos duela decirlo, estamos hasta la coronilla de corrupción. Es todo por hoy.

Comentarios