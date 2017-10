San Miguel, a conservar liderato en el futbol Primera Amateur

Infoecos/Colima

Mientras el San Miguel, saldrá a tratar de seguir invicto y en la cúpula del torneo de Liga 2017/18 del balompié Primera Amateur, el FC Citrojugo, Proarqcol Comala y Loros de la Universidad de Colima, a intentar quedarse con la posición de honor.

Es joven el certamen, pero ya comienzan a vislumbrarse los candidatos, cuando a menos estar en la ronda de cuartos de final.

Los sanmiguelinos, los tecomenses y los comaltecos van por su quinta victoria en fila, por su lado los universitarios buscarán la tercera, ya que tienen un empate.

San Miguel recibirá al San Joaquín, a las 11:00 en Alcaraces, el domingo próximo; el Citrojugo al Santos Tonila, a las 17:00 del sábado entrante y el mismo día, pero a las 19:00 el Proarqcol visitará a Chivas Centenario, en Suchitlán.

En otros duelos del sábado 28: Deportivo Tecomense vs Mopes Quesería, a las 17:00 en la cancha San Cristóbal de la ciudad de Tecomán; San Jerónimo vs Palmeros, a las 17:30 en la Unidad de Cuauhtémoc; Villa de Álvarez vs Deportivo Capa, a las 18:00 en la cancha Carlos Téllez Pimentel de la unidad central villalvarense.

Los demás encuentros del domingo 29 los sostendrán Universidad vs SUTERM Lo de Villa, a las 10:00 en el Estadio San Jorge, misma hora para el de América vs Jaguares, en la unidad de Coquimatlán; Sección 82 vs Halcones, a las 11:00 en el Estadio Carlos Septién de la población de Quesería, y Piscila contra Ixtlahuacán, a las 11:15 en Piscila.

Comentarios