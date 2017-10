27 de octubre 1959

Por: Lilia Figueroa Larios

De la tragedia del 27 de octubre de 1959, a 58 años de los acontecimientos que llenaron de luto y desesperanza a los colimenses pero muy especialmente a los minatitlenses, pues traen recuerdos imborrables para los sobrevivientes, hay tantas historias verdaderas que se han quedado en la memoria y que a través del tiempo se pueden perder en el olvido. Tantas personas que emigraron hacia tierras lejanas buscando oportunidades que en ese tiempo y circunstancias su pueblo no pudo ofrecer, se fueron sin voltear atrás y algunos sin volver jamás. En la Paz, Baja California, y en más estados familias enteras encontraron cobijo.

Entre tanta desgracia y tanto sufrimiento hay una historia que por años he dejado en el tintero pero hoy me siento obligada a compartir, pues el tiempo transcurre inexorable y las personas y los recuerdos se van.

Los efectos colaterales de dicho fenómeno meteorológico, “el ciclón”, como lo llamamos los minatitlenses, aún se dejan sentir y hay heridas que no acaban de cerrar.

San Antonio es una comunidad pequeña situada al norte de la cabecera municipal y una familia humilde y numerosa como la gran mayoría de ese tiempo vivía en ella. La madre esperaba un bebé y entró en trabajo de parto, como hubo complicaciones optaron por traerla hasta la cabecera municipal a pie, sorteando arroyos, piedras y las inclemencias del tiempo, cuenta su hijo Ramón a la sazón de 12 años edad que la madre cada vez más grave pedía que ya la dejaran, que no podía más. Con ese sufrimiento y con todo el desastre que existía en Minatitlán, hubo la suerte que en una avioneta de las que estaban haciendo el puente aéreo para traer ayuda a los damnificados y trasladar heridos, los tripulantes hicieran un espacio para la señora en trabajo de parto, trasladándola a la ciudad de Colima y en el trayecto del vuelo dio a luz a un niño que se llamó José Ariel López González, quien nació el 31 de octubre de 1959. A dos días de aquel fatídico e imborrable desastre, el acta tiene fecha de registro 11 de noviembre del mismo año.

Fueron internados en el Hospital Civil de Colima, donde la señora Ma. Guadalupe desafortunadamente falleció casi un mes después, al parecer por las secuelas del parto. Una de mis hermanas mayores que también se encontraba hospitalizada por golpes y heridas producidas por el lodo y piedras del ciclón, era vecina de cuarto de la señora Lupe, y me narró está parte de la historia.

El capitán del vuelo, a decir del cronista Héctor M. Mancilla, y de Ramón López, hermano de José Ariel, y quien nos cuenta la historia, era de apellido Salido Beltrán, se ofreció a cuidar al bebé en tanto el padre regresaba a su pueblo a cuidar de sus seis hijos que quedaron solos en Minatitlán, y para mayor desgracia uno de ellos falleció de picadura de alacrán un día antes del deceso de su esposa. Con todo el drama y sin medios de transporte, regresar por su hijo le tomó tiempo y el General Salido le siguió ofreciendo su apoyo de cuidarlo, que dicho sea de paso se ofreció a ser padrino de confirmación del bebé, pero a cada entrevista que primero fueron meses y luego años la respuesta era la misma, nosotros lo cuidamos bien, no te preocupes, ocúpate del resto de tus hijos etc. Pasaron cinco años y el General Salido se trasladó a la ciudad de Guadalajara hasta donde fue a buscarlo don Casimiro López pero no pudo recuperar al hijo, poco después falleció el padre y los hijos todos menores de edad no pudieron hacer nada, supieron que con el tiempo se habían ido a la Ciudad de México y con ellos el hijo y hermano que jamás volvieron a ver y saber solo muy poco de él.

Ramón dice que él y sus hermanos están agradecidos, pues consideran que con toda la desgracia que les tocó vivir quizá fue lo mejor para su hermano, pues ellos no lo hubiesen podido cuidar y darle la educación que cree le dieron y que solo quisiera conocer a su hermano y que sepa de su existencia. Según las investigaciones, a José Ariel le cambiaron los apellidos por los del General Salido y el de su esposa, a decir se llama José Ariel Salido Martínez y es médico de profesión. Dice Ramón que “Dios le permita conocerlo y decirle que siempre ha vivido en su memoria pero no hubo ni los medios ni los recursos para buscarlo”.

