Sindicato vs Gobierno estatal

En el momento en que el Congreso del Estado discutía y votaba las sanciones al exgobernador Mario Anguiano, Martín Flores ataca al Gobierno estatal proponiendo la basificación de 488 trabajadores de confianza; pura coincidencia, no lo creo, más bien, el anguianismo trata de presionar a Nacho Peralta en la búsqueda de la impunidad necesaria para disfrutar lo que sustrajo de manera ilegal de la hacienda pública estatal.

Una vez más, la carencia de operadores políticos propician el enfrentamiento del C. Gobernador con los sindicatos, primero el SNTE y ahora el STSGE ¿después cuál seguirá? Pues ni la Secretaría General de Gobierno, el PRI o el liderazgo de los diputados priístas conocen a tiempo los motivos del conflicto y no son capaces de desactivarlo, permitiendo las medidas de presión política al C. Gobernador y, toda vez, hecho público el conflicto, el C. Gobernador queda limitado para negociar un buen acuerdo.

El encontronazo entre Gobierno y Martín es eminentemente político, busca el eterno líder de los burócratas estatales volver por los privilegios disfrutados en el gobierno anterior, reta al gobernador jugando vencidas para ver de qué cuero salen más correas, y en este pleito, si las demás organizaciones de trabajadores dejan solo al gobernador, se corre el riesgo de perder, Martín se sale con las suyas y en un score acumulado quedaría dos a cero a favor de los sindicatos.

En la elección pasada del STGE, Martín sintió lo frío del machete cuando logró una oposición de más de 700 burócratas estatales que votaron en su contra, dándoles la base a 488 tiene asegurada la reelección perpetua, ya que no está basificando de conformidad a los derechos de cada trabajador, más bien, los nuevos miembros sindicales son incondicionales y los compromete para mantenerse en la dirigencia sindical.

Grave error cometería el Gobierno estatal si busca una solución técnica a las medidas abusivas del líder burócrata, el problema es político y merece una solución política, está de por medio el bienestar de los colimenses, agregar a la nómina oficial a 488 trabajadores implica aumentar el gasto corriente y menor inversión pública estatal en perjuicio del desarrollo comunitario.

Desde la reelección de Martín, el gobierno de Nacho se mantuvo al margen de la decisión de los trabajadores, se actuó de buena fe, la respuesta del líder burócrata fue agredir al gobierno estatal por medio de la nómina, pegándole a la tan necesaria estabilidad de las finanzas públicas.

De ganar Martín su pleito, ¿qué más le exigirá al Gobierno de Nacho Peralta?, ¿será la dirigencia priísta? Para desde ese cargo apoyar al anguianismo que busca la venganza en contra del Gobierno actual, pues, partiendo de la lógica que un gobierno priísta debe proteger a otro gobierno priísta, Mario Anguiano y su pandilla se defienden como gato boca arriba por falta de su impunidad.

NOTAS CORTAS

En las sanciones ya fincadas al anguianismo, es de notar la constancia del diputado Nicolás Contreras para no quitar el dedo del renglón y evitar la impunidad, falta hacer valer la Ley y llevar hasta sus últimas consecuencias la sentencia dictada por el H. Congreso estatal, mal se verán si en el mismo Congreso no se fincan las responsabilidades en firme y después veremos si a los jueces les tiembla la mano al aplicar la justicia.

El escándalo nacional por el cese del fiscal para delitos electorales, Santiago Nieto, produjo la parálisis de la Cámara de Senadores, y amenaza en sacudir más al gobierno cuando se descubre que el subprocurador encargado del despacho no cumple los requisitos constitucionales para el cargo que ejerce.

El NSJP fue sometido a una radiografía por un grupo de expertos nacionales y de otros países, coordinados desde el Centro de Investigación y Docencia Económica, en el informe presentado a las autoridades, los panelistas hacen observaciones para mejorar la procuración de justicia, encontraron: darle congruencia a los artículos constitucionales en donde se soporta la procuración de justicia, eficientar el ejercicio del Ministerio Público e implementar la investigación criminal como una herramienta científica para darle soporte a la acusación del delito, y coincidieron en que el actual sistema de procuración de justicia necesita un cambio total en su operación, las cifras usted ya las conoce estimado lector, solo en el 1% de los delitos cometidos en territorio nacional, los culpables son llevados ante la justicia.

Comentarios