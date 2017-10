Sociedad Líquida: Ley Fintech México

Hace un par de semanas fue entregada en el Senado de la República, la propuesta de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología, conocida mediáticamente como “Ley Fintech”. Comencemos entendiendo que el término “Fintech” deriva de las palabras “finance technology” y se utiliza para denominar a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación (Condusef, 2017). Estas empresas financieras, que han experimentado un crecimiento significativo en nuestro país, operan como intermediarios en transferencias de dinero, préstamos, compras y venta de títulos financieros, así como asesoramiento financiero.

Nuestro país es el líder latinoamericano en el mercado fintech. Entre empresas de préstamos, aseguradoras, gestoras financieras, ahorro, pagos, fondeadoras de proyectos, etc., y de acuerdo con la asociación Fintech México, en 2017 contamos con 158 starups financieras contra 130 brasileñas, 77 colombianas y 56 chilenas, lo que nos convierte en el principal mercado financiero y tecnológico. Derivado de estas cifras, los bancos, quienes son los jugadores tradicionales de este mercado, han propuesto desde la convención bancaria de 2016 que se regulen estas entidades financieras con la finalidad de establecer “cancha pareja” para todos los jugadores, así como dar certeza al usuario. Por supuesto, esto no es casualidad, ya que de acuerdo a cifras de El Financiero (2016), en 2020 más del 20 por ciento de los negocios del sistema financiero podrían estar en riesgo por la competencia de firmas fintech, siendo el mercado de banca al menudo el más competido.

La ley elaborada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico), busca regular principalmente tres áreas: los pagos electrónicos, el financiamiento colectivo y los activos virtuales (mismos que no están cubiertos por ninguna entidad financiera regulada, por ejemplo, las criptomonedas). En ese sentido, México se convertiría en el décimo tercer país con una ley de este tipo. A diferencia de los Estados Unidos, que adaptaron leyes financieras ya existentes para normar las fintech, o de Gran Bretaña y China, que crearon una ley ex profeso para regular sus mercados, nuestro país ha optado por una especie de modelo hibrido, es decir, crear una ley específica y adaptar las leyes existentes.

Este último punto es importante, ya que actualmente algunas empresas fintech son reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, mediante las figuras de Sociedades Financieras Populares (Sofipo) o Sociedades Financieras Comunitarias (Sofico), lo que podría generar una doble regulación una vez aprobada la Ley Fintech, por lo que es necesario modificar las leyes complementarias.

Otro aspecto que debe cuidarse, sin duda, es que no se mate la creatividad y el emprendimiento. Recordemos que cuando una tecnología disruptiva rebasa a los jugadores tradicionales, éstos suelen ejercer presión al Estado para que emita reglas que les ayuden a competir. Pensemos, por ejemplo, en los taxistas versus Uber, hoteleros versus Airbnb, etc. Si bien, tienen razón en el sentido de que debe existir un marco normativo que garantice el piso parejo para todos los competidores, también es cierto que no pocas veces el Estado tiende a proteger al jugador tradicional, debido al poder que éste ejerce, y termina dificultando el camino de emprendimiento de las nuevas empresas, yendo en contra de la lógica del libre mercado, el cual ha demostrado ser el mejor modelo para el equilibrio económico. Esperemos que esta ley logré encontrar el justo equilibrio. Hasta la próxima.

