Hay que decirlo: ¿Tanta es la confianza que se tiene sobre Obrador?

Se lo pregunto a los líderes de izquierda que caminan en nuestro Colima. Un estado en el que los partidos de la Revolución Democrática y Morena no figuran en las elecciones más fuertes y ni siquiera tienen una base sólida en las calles, ni tampoco militantes organizados.

Hace un sexenio, AMLO le dio la espalda a sus partidos de izquierda que en coalición le habían dado la oportunidad de abanderarlos en la carrera presidencial, en la cual quedó en segundo lugar. El PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano confiaron en el oriundo de Macuspana, Tabasco, y tuvieron como pago la creación de un partido más, que ahora se los está comiendo poco a poco.

Si sacamos cuentas rápidas, AMLO renunció al Partido Revolucionario Institucional, después al PRD, y por último a la coalición que lo postuló. ¿Qué les hace pensar que no renunciará a los que lo siguen? No confía en las instituciones de las que obtiene dinero como el Instituto Nacional Electoral, y habla y no cumple, como cuando propuso regresar el dinero asignado para el 2018 a beneficio de la reconstrucción tras los sismos de septiembre, mismo que al final no lo regresó.

Lleva desde el 2005 haciendo campaña, estado por estado con una misma ambición: ser presidente. Ha rehuido al debate, ha rechazado sus acusaciones sin pruebas y se defiende tras el pueblo diciendo lo que éste quiere oír. Al momento es el único candidato seguro destapado, por elección unilateral al interior de su partido, mismo que creó, mismo que preside, mismo que maneja a sus caprichos.

Se inmiscuye indirectamente en las elecciones intermedias de los estados, siendo más cínica su participación en este 2017 en las del Estado de México a través de la maestra Delfina Gómez Álvarez.

Como cereza al pastel, según varias páginas de internet que aseguran mostrar un perfil psicológico de AMLO, lo muestran como una persona ambiciosa, terca, ideática, combativa, oscura en sus intenciones, nerviosa, ambiciosa y obstinada. Políticamente intuitivo, lo que le sirve para aventar la piedra y esconder la mano. Su competencia es desleal, basada en el desprestigio del rival y no en la superación propia. (Googlea: AMLO perfil psicológico).

Conforme se acerquen las fechas, el PRI, el PAN solo o por medio del frente y los independientes, asentarán sus bases lanzando cada quien a un candidato, un mejor gallo o gallina que bajará los rendimientos de AMLO, es algo natural que por matemáticas tiene que pasar, aunque desde ya los fanáticos a Andrés digan que es un complot.

Entonces vuelvo a repetir mi pregunta, ¿tanta es la confianza que se tiene sobre Andrés Manuel López Obrador como para jugársela con él para las presidenciales 2018? Es muy temprano. El PRD, Movimiento Ciudadano y el PT iban haciendo su chamba de forma ordenada en Colima, empezaron con un ayuntamiento, con un candidato a gobernador que aunque panista, se vendió bien como izquierdista y un PT que hacía su parte con los Tierra y Libertad, es decir, eran una izquierda que caminaba.

Hay que decirlo, ahora solo dejan ver una conciencia a la venta, una ambición por permanecer o volver al poder y una manera ficticia de figurar. Es momento de caminar hacia una democracia de debate de verdad, no de venta de espejitos.

LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

El “gobierno federal” de España ha tomado posesión del gobierno de la región de Cataluña, con ello, busca expulsar a los independentistas y sobreponer el orden en la zona, en la que seis de cada diez no votaron por una separación.

La historia española, a diferencia de la mexicana, proviene de la unión de reinos y reyes, tributos y expansiones militares. Poco a poco, cada región de lo que hoy es España iba formando un solo país, pero con autonomía propia. Cataluña poseía la gente más participativa en política y las instituciones más sólidas, en un principio, pero hoy, ya es parte de un todo llamado España.

Esperemos que, por el bien de los catalanes, el debate se dé en un ambiente de paz y que el diálogo sobrepase la fuerza. #FuerzaEspaña

